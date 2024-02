Wisr Limited est une société de néo-créanciers basée en Australie. La société propose un ensemble de produits et de services financiers. La Société est engagée dans la souscription de prêts personnels et de prêts de véhicules décrochés pour des échéances de trois, cinq et sept ans aux consommateurs australiens, et le financement de ces prêts par le biais des structures de financement d'entrepôt. Elle propose une plateforme de bien-être financier étayée par des produits de crédit à la consommation, l'application Wisr. L'application Wisr aide les Australiens à rembourser leurs dettes, propose plusieurs services de comparaison de scores de crédit et la première application australienne de coaching financier, Wisr Today. Ces produits sont combinés à du contenu et à d'autres produits qui utilisent la technologie pour offrir de meilleurs résultats aux emprunteurs, aux investisseurs et aux Australiens de tous les jours. Les produits de l'entreprise comprennent les prêts, les scores de crédit et l'arrondi. Son score de crédit est un résumé des habitudes financières, et aide les créanciers à obtenir ses clients. Ses produits de prêt comprennent des prêts de consolidation de dettes, des prêts automobiles, des prêts médicaux et autres.