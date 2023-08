Witan Investment Trust plc est un fonds d'investissement basé au Royaume-Uni. L'objectif de la société est d'obtenir un rendement total supérieur à celui de son indice de référence sur le long terme, ainsi qu'une croissance des dividendes supérieure à l'inflation. Elle investit principalement dans des sociétés cotées sur les marchés d'actions mondiaux, en utilisant une approche multi-gestionnaire. Le portefeuille de la société, géré activement, couvre un éventail de marchés et de secteurs, proposant aux investisseurs un moyen original d'accéder aux opportunités créées par la croissance économique mondiale. Il investit dans divers secteurs, notamment les industries, les services financiers, les technologies de l'information, les sociétés d'investissement, les biens de consommation de base, les soins de santé, les biens de consommation discrétionnaire et les matières premières, entre autres. Ses gestionnaires d'investissement sont Jennison Associates LLC, Lansdowne Partners (UK) LLP, Lindsell Train Limited, Veritas Asset Management, WCM Investment Management et Artemis Investment Management LLP (portefeuille principal), GMO LLC et GQG Partners LLC (portefeuille spécialisé).