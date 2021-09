Witbe : Forte progression des résultats semestriels 2021

Croissance semestrielle soutenue de +13%, portée par le rebond aux Etats-Unis, le fort développement de l'offre Cloud et le succès commercial de la Witbox

Marge d'EBITDA semestriel record pour un premier semestre à 11,8%

Paris, le 22 septembre 2021 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques publie ses résultats semestriels 2021 (non audités), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 22 septembre 2021.

Données consolidées en M€

Normes françaises S1 2020

(6 mois) S1 2021

(6 mois) 2020

(12 mois) Chiffre d'affaires 6,779 7,677 14,379 Marge brute1 6,009 6,623 12,451 Taux de marge brute (en %) 88,6% 86,3% 86,6% Charges de personnel 6,575 6,672 12,860 Autres charges externes 2,013 1,434 3,355 EBITDA2 -0,565 0,903 0,138 Marge d'EBITDA (en %) n.a. 11,8% 1,0% Dotations nettes aux amortissements et provisions 1,026 1,353 1,954 Résultat d'exploitation -1,590 -0,450 -1,816 Résultat net -1,725 -0,240 -2,821

1 Marge brute : Chiffre d'affaires - achats consommés

2 EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotations nettes aux amortissements et provisions

+40% de croissance en Amériques au 1er semestre 2021

Witbe a réalisé un solide 1er semestre 2021, avec un chiffre d'affaires consolidé de 7,7 M€, en croissance soutenue de +13% (+15% à taux de change constants), malgré un effet de base exigeant (rappel : +26% de croissance au 1er semestre 2020).

Sur le plan géographique, le semestre écoulé a été marqué par le net rebond de l'activité sur la zone Amériques, en progression de +40% (+45% à taux de change constants), après une fin d'année 2020 particulièrement impactée par la crise sanitaire. En EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), la croissance est demeurée solide à +4% (+4% à taux de change constants), notamment au regard d'un 1er semestre 2020 qui avait été particulièrement dynamique (rappel : +36%).

Le 1er semestre 2021 s'est également traduit par un triplement du chiffre d'affaires réalisé en mode Cloud, qui témoigne de la poursuite de l'évolution du modèle de vente de Witbe. Le chiffre d'affaires récurrent, incluant la maintenance et les abonnements au Witbe Cloud OnDemand, représente désormais 34% du chiffre d'affaires de Witbe sur ce 1er semestre, et tend vers le niveau cible visé à terme par Witbe (50%).

11,8% d'EBITDA semestriel, marge record pour un premier semestre

Les actions visant à rendre l'entreprise plus agile et à optimiser sa structure dans le cadre de l'opération ORION, mise en oeuvre en 2020, ont continué à se matérialiser dans les comptes du 1er semestre 2021.

Les charges de personnel ont été quasi-stables (+1%) au cours de la période, principalement dédiées à l'accompagnement des grands projets internationaux. Les charges externes ont continué à se réduire fortement (-29% sur le 1er semestre 2021 après un recul annuel de -37% en 2020), sous l'effet de l'automatisation de processus internes et de frais de déplacement toujours limités.

Fort de la parfaite maîtrise de ses charges d'exploitation, Witbe a ainsi enregistré un EBITDA semestriel de 0,9 M€, en amélioration de +1,5 M€ d'un semestre à l'autre. La marge d'EBITDA atteint ainsi 11,8%, un niveau encore jamais atteint sur le premier semestre d'un exercice par Witbe.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions qui reflètent la politique d'investissement R&D de Witbe, le résultat d'exploitation ressort à -0,5 M€ sur la période, en amélioration de +1,1 M€.

Le résultat net est proche de l'équilibre à -0,2 M€, contre une perte nette de 1,7 M€ un an plus tôt.

Situation bilancielle au 30 juin 2021

Données consolidées en M€

Normes françaises 12/20 06/21 Données consolidées en M€

Normes françaises 12/20 06/21 Actif immobilisé 7,612 7,954 Capitaux propres 3,514 2,937 dont R&D activée nette 6,907 7,060 Dettes fournisseurs 0,673 0,482 Stocks et encours 0,688 0,674 Emprunts et dettes financières 4,895 4,494 Créances clients 6,024 5,746 Autres passifs 11,438 14,195 Autres actifs circulants 3,584 5,479 dont produits constatés d'avance 6,819 7,803 Trésorerie disponible 2,611 2,254 TOTAL ACTIF 20,520 22,109 TOTAL PASSIF 20,520 22,109

Malgré la saisonnalité peu favorable du premier semestre en termes de génération de trésorerie, la situation financière de Witbe est demeurée solide au 1er semestre 2020.

Witbe a dégagé un cash-flow d'exploitation de +1,6 M€ au 1er semestre 2021, porté par une marge brute d'autofinancement positive sur la période (+0,3 M€ vs. -1,5 M€ au 1er semestre 2020) et une variation du besoin en fonds de roulement

+1,3 M€ sous l'effet des mesures d'optimisation dans le cadre de l'opération ORION.

Les flux d'investissements sont relativement stables au 1er semestre à +1,6 M€, consacrés à la plateforme Cloud et aux innovations produits.

Les flux de financement sont négatifs à hauteur de -0,4 M€, témoignant du désendettement financier sur la période.

Au 30 juin 2021, la trésorerie disponible s'élevait à 2,2 M€ pour des dettes financières ramenées à 4,5 M€ (4,9 M€ au 31 décembre 2020). Elles sont constituées pour 3,9 M€ de prêts garantis (3,5 M€ de Prêt Garanti par l'Etat (PGE) en France et 0,4 M€ au titre du Paycheck Protection Program (PPP) aux Etats-Unis).

A mi-exercice, l'endettement financier net était donc stable à 2,3 M€.

Post clôture du semestre, Witbe a encaissé le CIR relatif à l'exercice 2020, et disposait d'une trésorerie disponible de 5,3 M€ à fin août 2021.

Perspectives

Au-delà du succès de l'offre Witbe Cloud OnDemand, le principal fait marquant commercial du semestre est le lancement réussi de la Witbox, le plus petit robot de contrôle à distance et de tests automatisés pour les set-top-box (STB) et autres services vidéo Over-The-Top (OTT). La Witbox est capable de vérifier la qualité vidéo et audio de toutes les chaînes d'un opérateur, 24h/24, 7j/7, de manière automatique.

La chaîne de production industrielle des Witbox, aujourd'hui en place, permet de viser de dupliquer en Europe au 2nd semestre le succès commercial rencontré aux Etats-Unis avec une vingtaine de clients américains équipés de Witbox pour monitorer leurs services numériques au cours du 1er semestre.

Les équipes R&D travaillent sur l'extension de la gamme Witbox, ce qui débouchera sur la mise sur le marché de nouveaux robots en 2022.

Le groupe poursuit parallèlement l'industrialisation de son offre et de ses produits pour répondre aux attentes de ses clients. Ainsi, la migration de l'ensemble des clients sur Smartgate, le nouveau portail d'analyse des KPIs (indicateurs clés de performance) issus des données collectées par les robots sera finalisé d'ici la fin de l'année.

Enfin, sur le plan organisationnel, l'opération ORION se poursuit à tous les niveaux de l'entreprise avec de nouveaux chantiers d'optimisation en cours sur le 2nd semestre (évolution du site internet, optimisation de toute la chaîne de production des produits, mise en place d'outils de gestion et de suivi des clients).

Fort des succès commerciaux de la Witbox, de l'offre Cloud et du portail Smartgate, solutions parfaitement adaptée aux attentes des opérateurs et broadcasters mondiaux, Witbe se fixe pour objectif d'accélérer son développement international. Cette volonté se traduit par deux actions qui seront effectives dans le courant du 4ème trimestre : (i) renforcement des effectifs à Singapour, avec des équipes françaises, pour accélérer le développement en Asie et (ii) projet d'installation de la Direction générale de Witbe sur la côte ouest américaine (bureau de San José) afin d'accroître la présence commerciale dans la région et étendre la notoriété de Witbe dans le monde des éditeurs de logiciels.

Agenda financier

Date Publication 27 janvier 2022 Chiffre d'affaires annuel 2021

La publication interviendra après la clôture du marché Euronext Growth à Paris. Cette date est donnée à titre indicatif, elle est susceptible d'être modifiée si nécessaire.

A propos de Witbe

Leader sur le marché de la Qualité d'Expérience (QoE), Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs finaux de tout service interactif (téléphonie, vidéo, Web), sur tout type d'appareil (PC, smartphone, STB) et via n'importe quel réseau (fixe, mobile, OTT).

Depuis sa fondation en 2000, Witbe n'a cessé de croître et compte désormais plus de 300 clients dans 50 pays différents. Diffuseurs, opérateurs, fournisseurs de contenu et développeurs d'applications, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San José, Denver, Montréal, Londres et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze - Président Directeur général

Mathieu Planche - Directeur général

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Nicolas Bouchez - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mWpyY5xrZ2yZl2yflJxubZeUaWtok5SUamGYl2mal5eaap1myGyXmMeXZnBilW5t

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71097-cp-rs-2021.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews