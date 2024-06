Les robots de la gamme Witbox et leur logiciel intégré Remote Eye Controller (REC) vont permettre à l'opérateur d'accéder à distance et en temps réel à tous ses services vidéo.

Paris, le 27 juin 2024 – 18h00 – Witbe (Euronext Growth – FR0013143872 – ALWIT), leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services vidéo, annonce que Paul Bunyan Communications, fournisseurs de réseaux ruraux entièrement en fibre optique aux États-Unis, utilise désormais la technologie de monitoring proactive Witbe pour contrôler à distance les chaînes fonctionnant sur ses set-top box « Paul Bunyan TV » (PBTV). Grâce aux données de supervision collectées par Witbe, Paul Bunyan Communications est désormais en mesure d'offrir une qualité d'expérience utilisateurs exceptionnelle à ses clients dans plusieurs états des États-Unis.

"Après avoir échangé avec les équipes de Witbe, leur expertise et la qualité de leur technologie nous ont convaincu qu'il n'existait pas d'offre équivalente pour répondre à nos besoins ", a déclaré Grant Hicok, Lead Video System Engineer chez Paul Bunyan Communications. "Nous attachons une grande importance à choisir des partenaires qui comprennent nos défis et maîtrisent parfaitement l'implémentation de leurs produits dans notre architecture IT. Witbe a parfaitement répondu à ces critères."

La technologie de monitoring proactive de Witbe teste et supervise les contenus et services vidéos diffusés sur des appareils réels (set-top box, smart TV, smartphone, etc.) branchés sur une Witbox, afin de mesurer la qualité de l'expérience utilisateur et identifier les problèmes vidéo. La gamme de robots intelligents Witbox évaluent la qualité de l'image et du son du service vidéo comme le ferait un humain. Chaque fois que la qualité du service diminue ou est interrompue, les équipes de monitoring de Paul Bunyan Communications reçoivent immédiatement des alertes qui les aident à résoudre les erreurs, souvent avant même que les clients ne s'en aperçoivent. Les données de supervision des Witbox sont compilées dans Smartgate, le portail d'analyse de KPIs (Key Performance Indicators) de Witbe, où les équipes Paul Bunyan Communications peuvent analyser les résultats en fonction des appareils, des régions et des différentes versions logicielles.

Paul Bunyan Communications utilise au quotidien le logiciel Remote Eye Controller (REC) de Witbe pour accéder et contrôler à distance tout appareil de test branché sur une Witbox. Grâce au REC, les équipes de supervision peuvent collaborer et surveiller les set-top box PBTV dans toutes les régions où elles opèrent, où qu'elles se trouvent, créant ainsi un NOC (Network Operations Center - Centre d'opérations réseau) virtuel accessible à tout moment.

"Notre technologie de monitoring proactive a été conçue pour permettre aux opérateurs, broadcasters et fournisseurs de services vidéo de se connecter en toutes circonstances à leurs services vidéo, 24h/24 et 7j/7", a déclaré Mathieu Planche, Directeur général délégué de Witbe. "Les produits Witbe ont été conçus pour être simples à déployer et à exploiter pour des opérateurs mondiaux, mais aussi pour des acteurs locaux. Le fait qu'une entreprise de premier plan comme Paul Bunyan Communications s'appuie sur notre technologie témoigne de son efficacité et de sa fiabilité. Cela illustre également notre engagement à fournir des solutions innovantes qui répondent aux besoins et aux normes de l'industrie.

Pour plus d'informations sur la technologie Witbe, la suite logicielle et l'ensemble de la gamme Witbox sur www.witbe.net.

A propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéo, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, etc.), quel que soit le type d'appareil utilisé (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tous types de réseaux (fibre, 5G, OTT, etc.).

Implanté au niveau international, le groupe compte désormais plus de 300 clients, dans 50 pays différents. Opérateurs télécom, diffuseurs et fournisseurs de contenu, tous font confiance aux robots Witbe pour vérifier la qualité d'expérience de leurs services vidéo.

En 2022, grâce à sa nouvelle gamme de robots Witbox et à une nouvelle version du logiciel Remote Eye Controller, Witbe a rendu ses technologies accessibles au plus grand nombre, à travers n'importe quel navigateur web.

Par la suite, le développement d'algorithmes, l'insertion d‘intelligence artificielle et la mise en place de templates dans le logiciel Workbench permet aux équipes de scripts de tests de travailler 10 fois plus vite et parfois même ne pas avoir à mettre à jour les tests même en cas de modifications de UI. Simplifier la technologie pour faciliter l'utilisation et accroitre la productivité et la collaboration entre les équipes, tels étaient les mots d'ordre de 2023. L'arrivée de l'Ad Monitoring vient compléter l'offre de Witbe en 2024 accompagnée de nombreux avancements visant à donner plus d'indépendance aux utilisateurs des technologies Witbe.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net

