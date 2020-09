Witbe : Nouveau logo, nouveau site internet, nouveau Witbe !

New York, NY - 29 septembre 2020 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Qualité d'Expérience (QoE) des services numériques, donne une nouvelle jeunesse à son identité visuelle.

À l'initiative de la nouvelle équipe marketing, cette refonte de l'identité visuelle est une évolution nécessaire de l'image de Witbe, afin de mieux correspondre à la dynamique actuelle de l'entreprise. Sans tirer un trait sur le passé, ce nouveau logo prend appui sur l'expérience de l'existant, pour réunir sérieux et sobriété, tout en s'inscrivant dans une nouvelle modernité. Plus épuré et efficace, ce nouveau logo traduit le dynamisme et l'esprit innovant des équipes Witbe.

Cette nouvelle identité visuelle s'applique en premier lieu au site internet de l'entreprise. Plus fonctionnel et didactique, le nouveau site www.witbe.net offre une vision claire et précise sur les différentes offres Witbe, afin de continuer à révolutionner la façon de mesurer et contrôler la qualité des services numériques. Ce site innove sur la façon de présenter les produits tout en regroupant de multiples articles pédagogiques pour mieux faire comprendre la nécessité de la technologie Witbe dans un monde centré sur l'utilisateur final. Cette nouvelle identité sera également au coeur des produits qui seront annoncés dans les prochaines semaines.

« Il était essentiel pour Witbe de développer une nouvelle identité qui permette de mieux représenter les valeurs de l'entreprise tout en conservant l'esprit initial des fondateurs. » commente Mathieu Planche, Directeur général de Witbe. « Développés en interne par notre nouvelle équipe marketing, ce nouveau logo et ce nouveau site internet est une nouvelle étape de notre opération Orion. Le travail continue, et de nombreuses nouveautés sont à attendre d'ici la fin de l'année, notamment dans nos offres produits. »

A propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies permettant d'analyser la qualité réellement perçue par l'utilisateur des services et des applications proposés par les opérateurs et les fournisseurs de contenus et de services numériques.

Les Robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont au coeur de ces technologies. Ils reproduisent, 24h/24 et 7j/7, des actions types d'utilisateurs : regarder une vidéo à la demande sur une tablette, se connecter à son compte bancaire sur un PC, réaliser un achat en ligne depuis un mobile, etc. De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de réduire les périodes d'indisponibilité et d'améliorer la qualité réellement délivrée à l'utilisateur final.

Les Robots Witbe et les technologies associées sont aujourd'hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans 45 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier 1 (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs

(Comcast, Rogers, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d'assurance, etc.).

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze - Présidente

Mathieu Planche - Directeur général

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Nicolas Bouchez - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m5psZspoZZuYyHJyk5tpbpdkbJlolmGWamLIm2eZa8rGmmyTx2ZkbJeaZm9mmGVt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/65307-pr-new-witbe-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews