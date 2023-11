Perspectives & confirmation des objectifs 2023

Dans une année 2023 marquée par un environnement de marché plus difficile, Witbe poursuit sa stratégie de déploiement massif de ses robots sur le marché mondial du monitoring de la qualité des services vidéo. En parallèle, le groupe réorganise ses services opérations, afin de produire de manière toujours plus rapide et industrielle et maximiser la satisfaction de ses clients.

Malgré un climat économique général délétère, la société se donne toujours pour objectifs financiers annuels de réaliser un chiffre d'affaires de 30 M€ et un EBITDA de 5 M€.

Agenda financier

Date Publication 23 janvier 2024 Chiffre d'affaires annuel 2023

La publication interviendra après la clôture du marché Euronext Growth à Paris.

Cette date est donnée à titre indicatif, elle est susceptible d'être modifiée si nécessaire.

A propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéos, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, etc.), sur n'importe quel device (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tout réseau (fibre, 5G, OTT, etc.).

Implanté au niveau international, le groupe compte désormais plus de 300 clients, dans 50 pays différents. Opérateurs telecom, diffuseurs et fournisseurs de contenu, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services vidéo.

En 2022, grâce à sa nouvelle gamme de robots Witbox et à une nouvelle version du logiciel Remote Eye Controller, Witbe a rendu ses technologies accessibles au plus grand nombre, à travers n'importe quel navigateur web.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'information sur witbe.net.