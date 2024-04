Résultats 2023

Chiffre d'affaires annuel de 23,2 M€ : croissance de +60% des ventes d'abonnements en mode Cloud et ARR porté à 4,3 M€ à fin 2023

Marge brute en progression à 86,6% (vs. 80,6%) reflétant un mix produit amélioré et confirmant la stratégie d'upselling de Witbe

Taux de marge d'EBITDA de 12,4% en amélioration par rapport à 2022

Perspectives 2024

Finalisation des actions d'optimisation de l'entreprise et focus sur la rentabilité

Poursuite du déploiement des produits Witbe à l'échelle internationale, en s'appuyant sur les leviers technologiques de l'IA et le marché de la publicité vidéo

Paris, le 22 avril 2024 – 18h00 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services vidéo publie ses résultats annuels 2023 (exercice clos le 31 décembre 2023), arrêté par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 22 avril 2024. Les procédures d'audit sont en cours de finalisation.

Données consolidées en M€

Normes françaises 2022

(12 mois) S1 2023

(6 mois) S2 2023

(6 mois) 2023

(12 mois) Chiffre d'affaires consolidé 26,083 10,431 12,772 23,203 Chiffre d'affaires retraité1 24,847 10,232 12,772 23,004 Marge brute2 20,036 9,123 10,804 19,927 Taux de marge brute (en % du chiffre d'affaires retraité) 80,6% 89,2% 84,6% 86,6% Charges d'exploitation 22,046 11,393 10,754 22,147 dont Charges de personnel 16,613 7,923 8,016 15,939 dont Autres charges externes 5,433 3,194 3,014 6,208 EBITDA3 3,038 0,433 2,420 2,853 Marge d'EBITDA (en % du chiffre d'affaires retraité) 12,2% 4,2% 18,9% 12,4% Dotations nettes aux amortissements et provisions 3,034 1,639 1,889 3,528 Résultat d'exploitation 0,003 -1,206 0,531 -0,675 Résultat financier 0,754 -0,086 -0,618 -0,704 Résultat exceptionnel 0,030 -0,003 -0,143 -0,146 Résultat net 0,753 -1,297 -0,241 -1,538

1 Le chiffre d'affaires retraité exclut les facturations aux sous-traitants asiatiques des composants électroniques spécifiques Witbe nécessaires à la fabrication des Witbox. Ces facturations à marge nulle se sont élevées à 199 K€ en 2023, contre 1 236 K€ en 2022.

2 Marge brute : chiffre d'affaires – achats consommés. Comme pour le chiffre d'affaires retraité, les achats consommés sont également retraités du montant des composants électroniques Witbe revendus par les sous-traitants asiatiques à la société.

3 EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotations nettes des amortissements et provisions.

En 2023, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 23,2 M€, en repli de -11% par rapport à l'exercice 2022. À taux de change constants, l'évolution annuelle s'est établie à -9%.

Retraité des ventes aux sous-traitants asiatiques de composants électroniques nécessaires à la fabrication des Witbox4, le chiffre d'affaires 2023 s'est inscrit en recul limité de -7% (-5% à taux de change constants).

L'exercice a été marqué par un durcissement économique mondial, se traduisant notamment par un gel des investissements des acteurs de la Tech massivement engagés dans des plans d'économies. Dans ce contexte, Witbe a néanmoins réalisé en 2023 sa deuxième meilleure année en termes de chiffre d'affaires depuis sa création en dépit de plusieurs reports de projets de déploiement en 2024.

Le chiffre d'affaires de la zone Amériques s'est établi à 11,4 M€, en repli de -13% (-8% à taux de change constants), mais avec un doublement des ventes en mode Cloud outre-Atlantique et un recul de -30% des ventes de Robots et de licences logicielles. En EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), le chiffre d'affaires s'est élevé à 10,8 M€, quasi stable sur l'année (-4%). Enfin, l'Asie a enregistré un chiffre d'affaires de 0,8 M€ (montant retraité des facturations de composants), contre 0,5 M€ en 2022.

2023 a constitué une année pivot pour Witbe avec la finalisation de la migration de la totalité du parc clients sur la gamme Witbox mais également une année record en termes de conquête commerciale, avec la signature de 35 nouvelles références clients, qui vont constituer un important réservoir de croissance pour 2024 et les années à venir.

Progression de +60% des ventes Cloud en 2023, ARR de 4,3 M€ à fin décembre 2023

Le chiffre d'affaires réalisé en mode Cloud (abonnements en mode SaaS) a crû de +60%, après une progression notable de +81% en 2022. La zone Amériques a notamment vu ses ventes en mode Cloud doubler par rapport à 2022 (+108%), traduisant l'évolution rapide du modèle de vente outre-Atlantique. Il convient de rappeler que la migration du modèle de vente de la société en mode Cloud pénalise à court terme la croissance du chiffre d'affaires réalisé auparavant en mode licences logicielles.

Au 31 décembre 2023, l'ARR, représentant la valeur annuelle récurrente des contrats Cloud signés, s'établissait à 4,3 M€ (vs. 4,1 M€ au 31 décembre 2022).

En intégrant les services de maintenance, en diminution du fait du recul des ventes en mode licence, le chiffre d'affaires récurrent de Witbe a augmenté de +8% sur l'année 2023 et s'est établi à 8,2 M€, représentant 35% du chiffre d'affaires annuel (contre 29% en 2022).

Taux de marge brute 2023 à 86,6% du chiffre d'affaires (vs. 80,6% en 2022)

Neutralisée des facturations à marge nulle de composants électroniques aux sous-traitant asiatiques, la marge brute5 s'est élevée à 19,9 M€ en 2023, quasi stable par rapport à l'exercice précédent malgré le repli de l'activité. Il est à noter que la marge brute 2023 a également été impactée par des dépréciations de stocks relatives à des anciennes générations de robots Witbe (antérieurs à la gamme Witbox) pour un impact de l'ordre de -0,3 M€ sur l'exercice.

Le taux de marge brute ressort à 86,6% en 2023, contre 80,6% sur l'exercice 2022.

Cette amélioration du taux de marge brute du groupe valide la stratégie de déploiement massif de robots sur le marché mondial du monitoring de la qualité des services vidéo permettant, dans un second temps, la vente de licences additionnelles pour activer de nouvelles fonctionnalités sur des robots déjà en service. Grâce aux fonctions logicielles optionnelles activables à distance, chaque Witbox vendue en 2023 dispose dispose ainsi d'un potentiel d'upselling, avec des marges à 100%, dès 2024 et au cours des prochaines années.



Une marge d'EBITDA de 12,4% en 2023 (vs. 12,2% en 2022)

Les charges d'exploitation sont restées stables en 2023 (+0,5% sur l'exercice), bénéficiant au 2nd semestre des premiers effets des actions de réorganisation menées au cours de l'exercice.

Les frais de personnel ont reculé de -4% sur l'ensemble de l'exercice (rappel : +8% de hausse au 1er semestre), consécutivement à l'arrêt des activités de monitoring IT et à la réorganisation des équipes opérations en France. Il convient de souligner que les frais de personnel intègrent en 2023 des charges à caractère ponctuel de 0,1 M€ liées à l'arrêt de ces activités.

À fin-2023, Witbe comptait 146 collaborateurs (équivalent temps plein, hors VIE et portage), contre 138 à fin 2022.

Les charges externes se sont accrues de +14% sur l'exercice, sous l'effet de la hausse des charges locatives consécutivement à l'extension de bureaux existants et à l'ouverture de nouveaux bureaux au cours des 18 derniers mois (Lisbonne, Phoenix, San Francisco, Paris, Singapour). Cette hausse était nécessaire à la mise en place d'une stratégie de retour au bureau, post pandémie. Il n'est pas prévu de nouvelle ouverture de bureaux en 2024.

Les autres charges externes ont été maîtrisées : les frais de déplacements, les voyages et les investissements en matière de publicité et de marketing sont ainsi restés quasi stables en 2023 par rapport à 2022. Enfin, Witbe a réduit en 2023 le recours à la sous-traitance (notamment le portage salarial), générant des économies à ce niveau.

L'EBITDA s'est élevé à 2,9 M€ en 2023, représentant une marge d'EBITDA en légère progression à 12,4%, contre 12,2% en 2022. Hors impact lié à la dépréciation des stocks de robots, l'EBITDA 2023 se serait établi à 3,2 M€.

Les dotations nettes aux amortissements sont en hausse à 3,5 M€ (vs. 3,0 M€ en 2022 et 2,4 M€ en 2021), reflétant (i) l'accroissement des investissements R&D (production immobilisée) depuis 3 ans, consacrés au développement de la gamme Witbox et des dernières innovations logicielles notamment la nouvelle offre « Ad Monitoring & Matching Technology » permettant d'identifier et résoudre les problèmes causés par l'insertion dynamique de publicités dans les vidéos, et (ii) les amortissements liés aux investissements pour l'extension des infrastructures IT (Witbe Cloud) afin d'accompagner l'essor des ventes d'abonnements en mode Cloud.

Après comptabilisation d'un résultat financier de -0,7 M€ (-0,2 M€ lié au coût de la dette financière et -0,5 M€ relatif à des pertes de change sur la parité euro/dollar) et un résultat exceptionnel de -0,15 M€ (coûts de restructuration consécutif à l'arrêt des activités de monitoring IT), le résultat net part du groupe ressort à -1,5 M€ en 2023.

Situation bilancielle au 31 décembre 2023

Witbe a enregistré un cash-flow d'exploitation de -0,7 M€ en 2023, avec toutefois une génération de +1,6 M€ au 2nd semestre 2023. La société a pâti d'une variation du besoin en fonds de roulement de - 2,8 M€ sur l'exercice, notamment sous l'effet d'un allongement du délai de règlement clients majoritairement résorbé au 1er trimestre 2024.

Les flux d'investissements se sont limités à -3,3 M€ (contre -4,1 M€ en 2022 et -4,0 M€ en 2021), consacrés à la politique d'innovation produits et à l'extension des infrastructures Cloud.

Les flux de financement s'établissent à +2,5 M€, constitués de nouveaux emprunts bancaires à hauteur de +4,4 M€ et de remboursements de dettes financières à hauteur de -2,0 M€ sur l'exercice.

La variation de trésorerie s'élève ainsi à -1,5 M€ en 2023.

Au 31 décembre 2023, la trésorerie disponible s'établissait à 1,5 M€ pour des dettes financières de 6,0 M€, dont 2,2 M€ de Prêt Garanti par l'Etat (PGE) en France, 1,9 M€ de Prêt participatif Relance (PPR), ainsi que de 1,5 M€ de billets à ordre qui ont été remboursés au 1er trimestre 2024.

A l'actif, il convient de souligner l'accroissement des créances clients à 5,5 M€, contre 4,3 M€ un an plus tôt, sous l'effet de l'allongement généralisé des délais de règlement. La situation s'est toutefois nettement résorbée au cours du 1er trimestre 2024, permettant une augmentation de la trésorerie disponible à fin mars par rapport à fin 2023. Les stocks se sont réduits à 1,3 M€ en fin d'exercice, sous l'effet notamment de la dépréciation menée sur les anciennes générations de robots.

Données consolidées en M€

Normes françaises 12/22 12/23 Données consolidées en M€

Normes françaises 12/22 12/23 Actif immobilisé 10,156 9,916 Capitaux propres 7,254 6,607 dont R&D activée nette 8,462 7,272 Dettes fournisseurs 1,033 1,251 Stocks et encours 1,852 1,345 Emprunts et dettes financières 3,295 5,997 Créances clients 4,305 5,485 Autres passifs 12,126 8,175 Autres actifs circulants 4,572 3,782 dont produits constatés d'avance 8,305 4,573 Trésorerie disponible 2,823 1,501 TOTAL ACTIF 23,708 22,029 TOTAL PASSIF 23,708 22,029

Perspectives 2024

Sur le début de l'année 2024, Witbe a finalisé l'optimisation de ses opérations, avec un plan de réduction de ses effectifs significatif, sans toutefois toucher au fonctionnement et aux actifs critiques de l'entreprise. Les actions menées en 2023 et début 2024 ont ainsi permis au groupe de réduire ses effectifs globaux (incluant salariés, portages et contrats VIE) de l'ordre de 20% par rapport à début 2023.

Ce travail de fond sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise a été rendu possible par l'optimisation du déploiement et du maintien en conditions opérationnelles des robots et des logiciels au cours des dernières années.

Compte tenu du niveau d'activité anticipé, ces réorganisations devraient ainsi donner lieu à un résultat d'exploitation significativement positif en 2024.

Witbe entend également poursuivre sa stratégie de déploiement massif de robots sur le marché mondial du monitoring de la qualité des services vidéo, associée à la montée en puissance de son modèle Cloud, et des infrastructures associées, sur l'ensemble des zones géographiques. Désormais, chaque robot déployé constitue une source d'upsell et de croissance future pour le groupe.

Witbe aborde 2024 avec de bonnes perspectives et déjà de beaux succès commerciaux.

Sur le plan technologique, l'année vient également d'être récemment marquée par une nouvelle reconnaissance majeure : « Ad Monitoring & Matching », la nouvelle technologie de monitoring des publicités spécialement conçue pour les fournisseurs de services vidéo6, a remporté le prix « NAB Product of the Year », dans la catégorie Monitoring and Measuring Tools lors du NAB Show 2024, grand-messe annuelle de l'industrie du broadcast qui s'est déroulée du 13 au 17 avril 2024 à Las Vegas (États-Unis).

Eligibilité des actions Witbe au dispositif PEA PME-ETI

Witbe confirme respecter les critères d'éligibilité au plan d'épargne en actions (PEA) et au PEA PME-ETI précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D.221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier.

En conséquence, les actions Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT) peuvent pleinement être intégrées au sein des PEA et des PEA PME-ETI, pour les titulaires personnes physiques fiscalement domiciliés en France.

Agenda financier 2024

Date Publication Jeudi 25 juillet 2024 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 Jeudi 26 septembre 2024 Résultats semestriels 2024 Lundi 27 janvier 2025 Chiffre d'affaires annuel 2024 Mardi 22 avril 2025 Résultats annuels 2024

La publication interviendra après la clôture du marché Euronext Growth à Paris.

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéo, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, etc.), quel que soit le type d'appareil utilisé (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tous types de réseaux (fibre, 5G, OTT, etc.).

Implanté au niveau international, le groupe compte désormais plus de 300 clients, dans 50 pays différents.

Opérateurs télécom, diffuseurs et fournisseurs de contenu, tous font confiance aux robots Witbe pour vérifier la qualité d'expérience de leurs services vidéo.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze - Président-Directeur général

Mathieu Planche - Directeur général délégué

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Amaury Dugast - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr

