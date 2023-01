Large succès de la gamme Witbox

Bond de +81% des ventes Cloud

La zone Amériques devient la 1ère zone d'activité de Witbe, avec une croissance annuelle de +73%

Paris, le 24 janvier 2023 – 18h00 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services vidéo publie son chiffre d'affaires annuel 2022 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Données consolidées non auditées en M€ - Normes françaises 2022 2021 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d'affaires 26,1 19,1 +36% +29% dont EMEA 11,2 11,1 +1% +1% dont Amériques 13,1 7,6 +73% +54% dont Asie 1,7 0,4 +327% +327%

En 2022, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé record de 26,1 M€, en progression dynamique de +36%. À taux de change constants, la croissance organique annuelle s'est établie à +29%.

Conformément aux normes comptables françaises, ce chiffre d'affaires annuel intègre les ventes de composants électroniques Witbe, fruits des développements de l'entreprise et nécessaires à la fabrication des Witbox, à ses sous-traitants asiatiques. Le montant de ces facturations (à marge nulle) s'élève à 1,2 M€ en 2022 (vs. 51 K€ en 2021), comptabilisé sur la zone Asie. Hors prise en compte de ces facturations, le chiffre d'affaires 2022 retraité s'établit à 24,8 M€, en progression comparable de +30% (+23% à taux de change constants).

Cette performance record est le fruit du succès de la gamme Witbox, étendue en début d'année 2022 avec la mise sur le marché de deux nouveaux modèles la Witbox+ et la WitboxNet, ainsi que de la poursuite du développement dynamique de l'offre Witbe Cloud sur l'ensemble des zones géographiques.

Bond de +81% des ventes Cloud en 2022, ARR de 4,1 M€ à fin 2022

Dans le sillage du 1er semestre, les ventes de solutions Cloud (abonnement en mode SaaS) ont continué de progresser à un rythme soutenu au 2nd semestre. Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires réalisé en mode Cloud a bondi de +81%, dont +139% pour la seule zone Amériques.

Pour refléter l'importance du Cloud, à partir de 2023, le groupe suivra son ARR (Annual Recurring Revenue), valeur annuelle récurrente des contrats Cloud signés. Au 31 décembre 2022, l'ARR s'établit ainsi à 4,1 M€.

En intégrant les services de maintenance, le chiffre d'affaires récurrent de Witbe a augmenté de +34% en 2022 à 7,6 M€, totalisant 29% du chiffre d'affaires annuel. Le groupe a maintenu la part du chiffre d'affaires récurrent par rapport à l'année dernière (30%) dans un contexte de croissance dynamique et vise à moyen terme un niveau cible de 50% de chiffre d'affaires récurrent.

+73% de croissance sur la zone Amériques, nouveau centre de gravité de Witbe en 2022

Witbe a poursuivi son développement dynamique outre-Atlantique, avec des équipes qui ont été renforcées (ingénieurs avant-vente, managers relation client, déploiements, etc.) tout au long de l'année 2022. La zone Amériques a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 13,1 M€, en forte progression de +73% (+54% à taux de change constants).

Pour la première fois depuis la création de Witbe, la zone Amériques est devenue en 2022 la 1ère zone d'activité du groupe, représentant 50% du chiffre d'affaires consolidé (vs. 40% en 2021).

En EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), le chiffre d'affaires s'est élevé à 11,2 M€, en légère croissance de +1% (identique à taux de change constants) et représente 43% de l'activité de Witbe en 2022. Le ventes Cloud ont toutefois progressé de +50% sur cette zone en 2022.

Enfin, l'Asie a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 0,5 M€ (montant retraité des 1,2 M€ de facturations de composants), en progression de +43%.

Phase 2 du plan Orion : "Focused on our business"

Dans la continuité du plan Orion, le groupe a pris la décision début 2022 de se concentrer sur son secteur d'excellence : le test et monitoring des services vidéo sur de vrais devices.

Ceci a impliqué l'abandon progressif en 2022 du secteur traditionnel de l'IT (Infrastructure & Technologie) avec la clientèle « Entreprise » et a permis au groupe de se concentrer sur ses produits vidéo (gamme Witbox, REC, Smartgate, etc.). Le manque à gagner de chiffre d'affaires sur 2022 a été largement compensé par le succès de la gamme Witbox et du Cloud chez les acteurs vidéo (opérateurs, fournisseurs de contenus et fabricants de set top box).

Perspectives

Malgré un contexte économique incertain en 2023, le groupe est confiant sur ses perspectives.

L'année débute très bien, avec un chiffre d'affaires à comptabiliser sur l'exercice qui s'élève d'ores et déjà à 7,7 M€ (chiffre arrêté au 23 janvier 2023), en progression de 20% par rapport aux 6,4 M€ de l'année dernière à la même époque.

Witbe poursuit ses efforts de développement sur ses produits, afin de conserver son avance technologique sur son marché, avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et évolutions prévues en 2023. En parallèle, le groupe renforce ses services opérations, afin de produire de manière toujours plus rapide et industrielle et maximiser la satisfaction de ses clients.

Agenda financier

Date Publication 18 avril 2023 Résultats annuels 2022 25 juillet 2023 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 19 septembre 2023 Résultats semestriels 2023 23 janvier 2024 Chiffre d'affaires annuel 2023

Les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth à Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéos, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, etc.), sur n'importe quel device (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tout réseau (fibre, 5G, OTT, etc.).

Implanté au niveau international, le groupe compte désormais plus de 300 clients, dans 50 pays différents. Opérateurs telecom, diffuseurs et fournisseurs de contenu, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services vidéo.

En 2022, grâce à sa nouvelle gamme de robots Witbox et à une nouvelle version du logiciel Remote Eye Controller, Witbe a rendu ses technologies accessibles au plus grand nombre, à travers n'importe quel navigateur web.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze - Président-Directeur général

Mathieu Planche - Directeur général délégué

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Amaury Dugast - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mpxyYJZqamvIyJ1ukpmWZmJpmWyVkpOdlmSYxmlpZpyZnXFhnWplmJXLZnBplm1n

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Information sur chiffre d'affaires annuel Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78181-witbe-cp-ca-2022-24012023-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews