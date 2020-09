New York, NY - 3 septembre 2020 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Supervision de Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques, lance un nouveau produit dédié à la surveillance des messages d'alertes gouvernementaux en Amérique du Nord tel que le « Emergency Alert System » aux Etats-Unis ou le « Alert Ready » au Canada. Ces systèmes d'alertes sont utilisés outre-Atlantique pour diffuser des alertes et messages d'avertissement concernant des menaces imminentes pour la sécurité publique, telles que des conditions météorologiques extrêmes ou autres types d'urgences. Cette nouvelle technologie permet de détecter tout message d'avertissement planifié ou imprévu, assure une surveillance 24/7 des systèmes d'alertes d'urgence sur de véritables appareils et peut-être implémenté en option sur des robots Witbe déjà en production.

Les robots Witbe se connectent à de véritables appareils de test et reproduisent les parcours des utilisateurs finaux pour superviser la qualité d'expérience de n'importe quel service numérique. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, tous les robots Witbe peuvent maintenant détecter les apparitions de messages d'avertissement gouvernementaux tout en surveillant la QoE d'un service vidéo. Une fois l'alerte d'urgence détectée, le robot mesure des indicateurs clés de performance (KPIs) tels que le taux de réussite, le temps de propagation, ou encore la conformité du message. Ces KPIs alimentent ensuite un rapport contenant une vue géographique de la propagation des messages d'alertes. Les robots Witbe effectuent également un enregistrement vidéo des messages d'alertes pour montrer aux organisations gouvernementales qu'ils ont bien été propagés et vérifier qu'ils ont correctement atteint leur destination finale.

« Il était important pour nous de développer ce nouveau service car les opérateurs américains sont désormais contraints de prouver aux organisations gouvernementales qu'ils peuvent afficher ces messages d'avertissement — qu'il s'agisse d'un test ou non », a commenté Mathieu Planche, Directeur général de Witbe. « Nous sommes très fiers que cette technologie ait déjà été mise en oeuvre avec succès chez plusieurs opérateurs multiservices majeurs américains. Cette nouvelle fonctionnalité pousse Witbe vers un nouveau chapitre passionnant des tests de conformité ! »

A propos de Witbe

Leader sur le marché de la Qualité d'Expérience (QoE), Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs finaux de tout service interactif (téléphonie, vidéo, Web), sur tout type d'appareil (PC, smartphone, STB) et via n'importe quel réseau (fixe, mobile, OTT).

Depuis sa fondation en 2000, Witbe n'a cessé de croître et compte désormais plus de 300 clients dans 50 pays différents. Diffuseurs, opérateurs, fournisseurs de contenu et développeurs d'applications, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San José, Denver, Montréal, Londres et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze - Présidente

Mathieu Planche - Directeur général

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Nicolas Bouchez - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xWqbZ5iXapubxnBrlJ2WZ5VnamuVkpWUbWTGmJJrmJ2Wb2pgnWuTbJeWZm9lnWlp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/64843-witbe-cp-eas-03092020-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews