Paris, le 15 juin 2021 – Les actionnaires de Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Supervision de Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques, sont informés que l'assemblée générale mixte se tiendra à huis clos, le

Mercredi 23 juin 2021 à 17 heures

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et conformément à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 dont les dispositions ont été prorogées jusqu'au 31 juillet 2021 par décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, cette assemblée générale se déroulera à huis clos, i.e. hors la présence physique des actionnaires et des personnes pouvant habituellement y assister.

Dans ce contexte, aucune carte d'admission ne sera délivrée pour cette assemblée générale mixte, et les actionnaires sont invités à exprimer leur vote à distance et avant la tenue de l'assemblée générale, en votant par correspondance ou en donnant pouvoir au Président. D'une manière générale, compte-tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire, il est recommandé d'utiliser l'envoi électronique ou de privilégier les demandes par voie électronique à l'adresse : investors@witbe.net.

L'avis de réunion a été publié au BALO le 19 mai 2021, ainsi que sur l'espace Investisseurs du site internet de la société (www.witbe.net/ipo), section Assemblées générales. Il contient l'ordre du jour de cette assemblée, les projets de résolutions proposées par le Conseil d'administration et les principales modalités de participation, de vote et d'exercice des actionnaires.

L'assemblée générale se tenant à huis clos, il ne sera pas possible de poser de questions orales, ni d'amender les résolutions ou de proposer de nouvelles résolutions en séance. Les actionnaires sont invités à consulter la rubrique dédiée aux assemblées générales sur le site de la société (www.witbe.net/ipo) afin de télécharger le bulletin de vote.

Par ailleurs, les actionnaires auront la possibilité de suivre l'assemblée générale par audioconférence en s'inscrivant préalablement en écrivant à l'adresse suivante : investors@witbe.net, et en fournissant :

une attestation d'inscription en compte délivrée par leur intermédiaire teneur de compte ; une copie de leur pièce d'identité ; le numéro de téléphone qu'ils utiliseront pour la connexion (s'ils souhaitent connecter par téléphone).

L'enregistrement de l'audioconférence ainsi que l'ensemble des documents et renseignements concernant cette assemblée seront tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur.

Prochaines publications

Date Publication 29 juillet 2021 Chiffre d'affaires semestriel 2021 23 septembre 2021 Résultats semestriels 2021 27 janvier 2022 Chiffre d'affaires annuel 2021

Les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth à Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de Witbe

Leader sur le marché de la Qualité d'Expérience (QoE), Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs finaux de tout service interactif (téléphonie, vidéo, Web), sur tout type d'appareil (PC, smartphone, STB) et via n'importe quel réseau (fixe, mobile, OTT).

Depuis sa fondation en 2000, Witbe n'a cessé de croître et compte désormais plus de 300 clients dans 50 pays différents. Diffuseurs, opérateurs, fournisseurs de contenu et développeurs d'applications, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San José, Denver, Montréal, Londres et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xXCclZ1mZ5mamnBuaJxomJKUb2phxGKbbpOVnGlql5ebnGxjm21jbZTLZm9qnGZo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69712-assemblee-general-witbe-06232021.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews