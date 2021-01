Witbe présente le futur du monitoring OTT : Witbe Cloud OnDemand (06/01/2021 18:15)

New York, le 6 janvier 2021 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques, est heureux d'annoncer le lancement mondial de la première plateforme cloud de monitoring Witbe composée de vrais devices disponibles à la demande : Witbe Cloud OnDemand. Cette nouvelle offre s'inscrit dans la stratégie cloud historique de Witbe et permet au groupe d'offrir une solution simple à ses clients qui ont des besoins ponctuels de devices de test : événements sportifs, lancements de films et de séries, spectacles musicaux, etc.

L'année 2020 a mis en évidence l'importance du cloud pour les clients de Witbe, avec le déploiement de nombreuses plateformes. En lançant cette nouvelle offre, le groupe met à la disposition du marché des dizaines de devices parmi les plus utilisés sur tous les continents pour consommer du contenu numérique : navigateurs web, iPhone, Android, AppleTV, Chromecast, Roku, Playstation, Xbox et bien d'autres qui continueront d'être ajoutés au fil du temps. Cette offre permet d'utiliser de vrais devices, prêts à l'emploi à tout moment, que les clients Witbe peuvent réserver à l'avance, pour quelques heures ou quelques semaines, pour contrôler la qualité de leurs services et assets numériques.

« Cette plateforme est la dernière étape du pivot réalisé par l'entreprise en 2020 vers les offres cloud. Witbe dispose désormais d'une offre complète pour répondre à tous les besoins de nos clients : cloud dédié, cloud hybride, et cloud on demand. » déclare Mathieu Planche, Directeur Général de Witbe. « Cette plateforme, qui s'appuie sur toute l'expérience acquise grâce à nos projets cloud précédents, offre une liberté et une scalabilité unique à nos clients. Les premiers jours de 2021 ont d'ores et déjà été utilisés pour le lancement de nouvelles séries aux États-Unis. Au 2 janvier, les robots Witbe Cloud OnDemand avaient déjà analysé la qualité de plus de 1.500 heures de contenu vidéo, soit l'équivalent de 200 jours-hommes de tests traditionnels. »

A propos de Witbe

Leader sur le marché de la Qualité d'Expérience (QoE), Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs finaux de tout service interactif (téléphonie, vidéo, Web), sur tout type d'appareil (PC, smartphone, STB) et via n'importe quel réseau (fixe, mobile, OTT).

Depuis sa fondation en 2000, Witbe n'a cessé de croître et compte désormais plus de 300 clients dans 50 pays différents. Diffuseurs, opérateurs, fournisseurs de contenu et développeurs d'applications, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San José, Denver, Montréal, Londres et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net