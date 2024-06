Witbe est spécialisé dans les prestations de supervision de services. La société propose des solutions de gestion de la Qualité d'Expérience (QoE) des services délivrés par tout type de plateforme (application d'entreprise, sites internet, serveurs IPTV, etc.), sur tout type de terminal (PC, tablette, smartphone, téléphone, etc.) et sur tout type de réseaux (fixe, mobile, etc.). Witbe procure un système de test et de supervision destiné à aider les entreprises et les fournisseurs de services à tenir leurs engagements envers leurs utilisateurs finaux en identifiant les défauts de manière proactive et en produisant des indicateurs pertinents et faciles à lire.

Secteur Services et conseils en informatique