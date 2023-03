Wix.com Ltd. : Piper Sandler relève sa recommandation à acheter

Données financières USD EUR CA 2022 1 385 M - 1 293 M Résultat net 2022 -440 M - -411 M Tréso. nette 2022 667 M - 623 M PER 2022 -13,1x Rendement 2022 - Capitalisation 5 196 M 5 196 M 4 850 M VE / CA 2022 3,27x VE / CA 2023 3,06x Nbr Employés 5 440 Flottant 95,2% Graphique WIX.COM LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique WIX.COM LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 20 Dernier Cours de Clôture 88,38 $ Objectif de cours Moyen 105,94 $ Ecart / Objectif Moyen 19,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Avishai Abrahami Co-Chief Executive Officer & Director Nir Zohar President, Chief Operating Officer & Director Menashe Lior Shemesh Chief Financial Officer Mark Tluszcz Chairman Yaniv Even-Haim Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) WIX.COM LTD. 15.03% 5 196 TENCENT HOLDINGS LIMITED 0.24% 401 500 NETFLIX, INC. 3.48% 135 889 PROSUS N.V. 1.85% 90 273 AIRBNB, INC. 38.48% 74 749 UBER TECHNOLOGIES, INC. 29.11% 64 176