Wix.com Ltd. (Wix) est une société basée en Israël qui fournit une plateforme de développement web permettant aux entreprises et aux organisations de mettre en ligne leurs activités, leurs marques et leurs flux de travail. La société fournit des solutions que les propriétaires d'entreprises peuvent utiliser pour gérer divers aspects de leur activité en ligne, tels que la vente de marchandises, la prise de réservations, la planification et la confirmation de rendez-vous. Ces applications offrent aux utilisateurs enregistrés de Wix une interface personnalisée pour les clients qui visitent leur site Web, ainsi qu'un tableau de bord de gestion en arrière-plan. La société a développé ces applications logicielles pour les entreprises de secteurs verticaux spécifiques, notamment les magasins de détail et en ligne, les prestataires de services, les hôtels et la gestion immobilière, la musique et les restaurants. Ces applications verticales sont intégrées dans les modèles de sites web de l'entreprise ou peuvent être installées sur n'importe quel site web existant et configurées par l'utilisateur sans qu'il soit nécessaire d'écrire du code.

Secteur Internet