WIZ CORP, Inc, anciennement Wiz Information Technology Co., Ltd, est une société basée en Corée dont l'activité principale est l'exploitation de lieux de repos. La société opère dans deux divisions commerciales : la division des aires de repos et la division des technologies de l'information (TI). Sa division des aires de repos exploite des aires de repos sur les autoroutes et des stations-service, fournissant de la nourriture, des boissons, du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et autres. Sa division informatique fournit des services et des solutions d'infrastructure de commerce électronique, qui comprennent des services de conseil et d'externalisation en informatique, de construction et de gestion d'infrastructures, des services d'installation de systèmes de moyenne et grande taille, des solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement électronique (e-SCM), des solutions de gestion des applications, des solutions de systèmes de gestion de contenu, ainsi que la location de biens immobiliers et d'équipements de réseau.