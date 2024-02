La startup de cybersécurité Wiz a embauché Dali Rajic, ancien directeur des opérations et président de Zscaler, alors que la startup, âgée de quatre ans, cherche à poursuivre sa croissance à un rythme rapide et envisage une éventuelle cotation en bourse, a déclaré la société à Reuters.

Rajic, un cadre commercial chevronné, a rejoint Wiz cette semaine en tant que premier président et directeur de l'exploitation, après avoir passé plus de quatre ans chez Zscaler, son homologue plus important en matière de sécurité, qui est entré en bourse en 2018.

Wiz, l'une des startups logicielles à la croissance la plus rapide au monde, a également déclaré avoir atteint 350 millions de dollars de revenus récurrents annuels (ARR) en 2023, une mesure importante pour les entreprises de logiciels, après avoir plus que doublé d'une année sur l'autre.

"Il s'agit sans aucun doute d'une étape cruciale pour Wiz, qui entame son parcours pour devenir une société publique et le leader de la sécurité dans le nuage. Nous sommes impatients de franchir le cap du milliard de dollars et d'envisager une introduction en bourse", a déclaré Assaf Rappaport, directeur général de Wiz.

Fondée en Israël et désormais basée à New York, Wiz fournit des solutions de cybersécurité basées sur l'informatique dématérialisée, avec une détection des menaces en temps réel et des réponses basées sur l'intelligence artificielle.

Elle travaille avec de nombreux fournisseurs de services en nuage tels que Microsoft, Amazon et Google et compte parmi ses clients des entreprises telles que Morgan Stanley et DocuSign. Avec 900 employés aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Israël, elle prévoit d'ajouter 400 employés dans le monde en 2024.

"L'objectif est évidemment d'atteindre une croissance maximale et de ne pas ralentir. Nous voulons introduire quelques nouveautés qui nous aideront à continuer à fonctionner au même rythme et à développer l'échelle et l'automatisation", a déclaré Dali Rajic.

Il y a environ un an, Wiz a levé 300 millions de dollars lors d'un tour de table privé qui a porté son évaluation à 10 milliards de dollars, une augmentation rare sur un marché qui a vu le financement du capital-risque chuter à la fois en termes de volume d'opérations et d'évaluation.

La société a reçu plus de 800 millions de dollars de financement total de la part d'investisseurs tels que Index Ventures, Sequoia Capital et Insight Partners, selon les données de PitchBook.

Bien qu'elle ne soit pas rentable, Wiz a déclaré qu'elle cherchait également des cibles d'acquisition dans le domaine de la sécurité.