Les actions ordinaires nouvelles, qui seront soumises à toutes les stipulations statutaires, seront assimilées aux actions ordinaires anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la date de réalisation définitive de l'Augmentation de capital et, pour le droit aux dividendes, à compter du premier jour de l'exercice en cours.

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris acte de la libération intégrale du capital social et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial du Commissaire aux comptes, décide, sous la condition suspensive de l'adoption de la deuxième résolution concernant la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 91 387,20 euros pour le porter de 80 420,85 euros, son montant actuel, à 171 808,05 euros, par émission de 609 248 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,15 euro, au prix d'émission de 1,641367718 euros par action, soit avec une prime d'émission de 1,491367718 euro par action (ci-après « l'Augmentation de capital »).

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, comme conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, sous réserve de l'adoption de la quatrième résolution et sous la condition suspensive de la réalisation effective à l'Augmentation de capital, décide de modifier les articles 7 et 8 des statuts ainsi qu'il suit :

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur la suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'un bénéficiaire dénommé, décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce et en conséquence de l'approbation de la résolution précédente, de supprimer le droit préférentiel de souscription relatif aux 609 248 actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation du capital, au profit de :

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, en conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, donne tous pouvoirs tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet, de recevoir la souscription des 609 248 actions nouvelles et les versements y afférents et procéder à la clôture anticipée de la souscription ou proroger sa date, le cas échéant, de constater la libération et la réalisation de l'Augmentation de capital conformément aux modalités d'émission prédéfinies, de notifier au teneur en compte l'émission et la souscription des actions nouvelles afin de les inscrire en compte, de constater la modification définitive des statuts, de retirer les fonds, d'imputer les frais de l'augmentation de capital sur la prime d'émission, le cas échéant, et plus généralement, l'Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d'administration pour faire le nécessaire aux fins d'assurer l'émission et la souscription de l'Augmentation de capital.

CINQUIEME RESOLUTION

Projet d'augmentation de capital réservée aux salariés en application de l'article L.225-129-6 du

Code de commerce

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes, et agissant pour se conformer aux dispositions de l'article L.225-129-6 du Code de commerce :

Décide d'augmenter le capital de la Société en numéraire d'un montant maximum de 10 000 € par l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale 0,15 € chacune, à libérer en espèces ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société et de supprimer le droit préférentiel de souscription au profit des salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise établi par la société.

L'Assemblée générale confère au Conseil d'administration tous pouvoirs afin de :