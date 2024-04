(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en baisse mercredi, alors que le sentiment des actions mondiales est touché par les doutes sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt américains suite à des données économiques toujours robustes.

"La hausse des prix du pétrole et des matières premières a alimenté les attentes en matière d'inflation, tandis que la vigueur des données économiques américaines a ravivé les craintes que la Réserve fédérale ne réduise pas ses taux d'intérêt autant qu'elle le souhaitait cette année. Les données d'hier ont montré une reprise plus rapide que prévu des commandes d'usines, bien que les ouvertures d'emplois aient diminué plus que prévu", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

"Le marché prévoit maintenant moins de trois réductions de taux de la part de la Fed cette année, en dessous des trois réductions de taux prévues par les membres de la Fed lors de la réunion du mois dernier [Comité fédéral de l'open market]. Et même si Mary Daly et Loretta Mester de la Fed ont déclaré que trois baisses de taux semblaient appropriées cette année - Dieu sait pourquoi - Mester a ajouté que "la question de savoir si moins de baisses de taux seront nécessaires est très délicate". Elle faisait certainement référence à des données économiques robustes et à une inflation en hausse".

En ce qui concerne les entreprises, les compagnies aériennes à bas prix Wizz Air et Ryanair ont toutes deux annoncé une augmentation du nombre de passagers en mars, tandis que la société d'emballage alimentaire Hilton Food a enregistré une hausse de ses bénéfices annuels.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en baisse de 0,3 % à 7 908,49

----------

Hang Seng : en baisse de 1,2 % à 16 724,82

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,0 % à 39 451,85

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 1,3 % à 7 782,50

----------

DJIA : clôture en baisse de 396,61 points, 1,0% à 39 170,24

S&P 500 : clôture en baisse de 37,96 points, 0,7%, à 5 205,81

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 156,38 points, 1,0%, à 16 240,45

----------

EUR : baisse à 1,0768 USD (1,0771 USD)

GBP : hausse à 1,2571 USD (1,2564 USD)

USD : hausse à 151,63 JPY (151,60 JPY)

Or : hausse à 2 282,54 USD l'once (2 266,55 USD)

(Brent : en hausse à 89,00 USD le baril (88,11 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les événements économiques clés de mercredi sont encore à venir :

10:00 BST Indice des prix à la consommation de la zone euro

10:00 BST Chômage zone euro

13:15 BST Rapport sur l'emploi ADP aux États-Unis

14:45 BST US S&P Global composite PMI

15:00 BST US ISM services PMI

15:45 BST Discours de Michelle Bowman, gouverneur de la Fed américaine

18:10 BST Jerome Powell, président de la Fed, prend la parole

22:30 BST EDT Adriana Kugler, gouverneur de la Fed américaine, prend la parole

----------

Le ministre britannique des affaires étrangères, David Cameron, souhaite encourager les alliés de l'OTAN à "augmenter leurs dépenses de défense" face à l'agression russe. Alors que l'alliance célèbre les 75 ans de sa création, David Cameron devrait rappeler que l'OTAN n'a jamais été aussi forte, aussi unie et aussi pertinente qu'aujourd'hui. Lors d'une réunion des ministres des affaires étrangères de l'OTAN mercredi, l'ancien Premier ministre espère faire adhérer les alliés aux initiatives menées par le Royaume-Uni pour acheter des missiles et des munitions aux normes de l'OTAN pour les forces armées ukrainiennes. M. Cameron a déclaré : "Soixante-quinze ans après sa création, nous célébrons une OTAN qui n'a jamais été aussi forte ni aussi importante, surtout après l'adhésion de la Suède le mois dernier. "L'Ukraine étant plus proche que jamais de l'OTAN, nous devons lui apporter le soutien essentiel dont elle a besoin pour gagner la guerre. "Les alliés doivent intensifier leurs efforts et consacrer davantage d'argent à la défense face à l'agression continue de la Russie et à un monde de plus en plus dangereux.

----------

Sadiq Khan s'est engagé à créer plus de 150 000 emplois de qualité d'ici 2028 s'il est réélu maire de Londres. Le maire travailliste tracera la voie vers une "nouvelle ère de prospérité" lors d'une visite à King's Cross mercredi. Le plan de croissance londonien de M. Khan se concentrera sur des secteurs en plein essor tels que l'intelligence artificielle, la technologie financière, la technologie climatique et les sciences de la vie. Le parti travailliste a déclaré qu'il visait à offrir des opportunités aux jeunes Londoniens, en particulier à ceux issus de ménages à faibles revenus, et qu'il serait élaboré en collaboration avec les conseils, les entreprises et les syndicats. À l'approche des élections du mois prochain, la chancelière de l'ombre Rachel Reeves a déclaré qu'un gouvernement travailliste et un maire travailliste de Londres redéfiniraient les relations entre le gouvernement national et la capitale.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Barclays relève Segro à "surpondérer" (sous-pondérer) - objectif de cours 1 000 (775) pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

La compagnie aérienne à bas prix Wizz Air a déclaré avoir transporté 4,8 millions de passagers en mars, soit une hausse de 12% par rapport aux 4,3 millions de passagers transportés l'année précédente, avec un coefficient d'occupation de 90,8%, en baisse par rapport à 92,2%. Wizz Air a déclaré que le coefficient de remplissage a été affecté par le trafic unidirectionnel des règles de vol à vue pendant la période de Pâques. Sur 12 mois glissants, le nombre de passagers a augmenté de 21 %, passant de 58,2 millions à 62,0 millions, avec un coefficient d'occupation de 90,1 % contre 87,8 %. La capacité en mars a augmenté de 14 %, passant de 4,6 millions de sièges à 5,3 millions, tandis que sur 12 mois glissants, elle a augmenté de 18 %, passant de 58,2 millions à 68,8 millions. Wizz Air a déclaré avoir repris ses vols au départ de Tel Aviv, en Israël, avec la relance initiale des opérations à partir de six bases. Au cours des mois d'avril, mai et juin, d'autres routes de son réseau reprendront leurs activités.

----------

La société d'emballage alimentaire Hilton Food a annoncé une croissance de son bénéfice annuel et a augmenté son dividende, saluant un "redressement réussi". Le bénéfice avant impôt en 2023 a bondi de 64 % pour atteindre 48,6 millions de livres sterling, contre 29,6 millions de livres sterling en 2022, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 3,7 % pour atteindre 3,99 milliards de livres sterling, contre 3,85 milliards de livres sterling. Elle a proposé un dividende final de 23,0 pence par action, en hausse de 1,8 % par rapport à 22,6 pence, ce qui porte le dividende annuel total à 32,0 pence, soit une hausse de 7,7 % par rapport à 29,7 pence. Le directeur général, Steve Murrells, a commenté l'événement : "Au cours de l'année écoulée, nous sommes restés concentrés sur l'exécution de notre stratégie, ce qui nous a permis d'obtenir de bons résultats dans un marché difficile. Je suis particulièrement satisfait des résultats de notre catégorie de produits de la mer, qui a renoué avec la rentabilité opérationnelle sur l'ensemble de l'année à la suite d'un redressement réussi. Notre principale catégorie de viande a enregistré de bons résultats et nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos clients pour offrir aux consommateurs les produits alimentaires les plus pertinents et de la plus haute qualité". Pour ce qui est de l'avenir, Hilton Food a déclaré que les activités de 2024 ont démarré conformément aux attentes du conseil d'administration. "La position financière du groupe reste solide, avec une amélioration de l'effet de levier et une marge de manœuvre à des niveaux confortables, et nous continuons à explorer de nouvelles opportunités de croissance avec des partenaires existants, une expansion géographique plus large et des fusions-acquisitions complémentaires", a déclaré la société.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

La compagnie aérienne à bas prix Ryanair a déclaré avoir transporté 13,6 millions de passagers en mars, soit une hausse de 7,9 % par rapport aux 12,6 millions de passagers transportés l'année précédente, avec un coefficient d'occupation inchangé de 93 %. Sur 12 mois glissants, elle a transporté 183,7 millions de passagers, soit une hausse de 9,0 % par rapport aux 168,6 millions de passagers transportés l'année précédente, avec un coefficient d'occupation de 94 % (93 %). Ryanair a effectué plus de 77 000 vols en mars, notant que près de 950 vols ont été annulés en raison du conflit israélo-gazaoui.

----------

Alpha Group International a l'intention de demander l'admission de ses actions sur le marché principal de Londres et, par conséquent, d'annuler sa cotation sur l'AIM. Cette opération devrait avoir lieu le mois prochain, au plus tôt le 2 mai. La société de services financiers a expliqué : "Notre entreprise se développe, se mondialise et suscite l'intérêt de clients de plus en plus importants. Nous pensons qu'une cotation sur le marché principal nous permettra d'améliorer notre réputation et de favoriser notre pénétration du marché à mesure que nous nous implantons dans de nouveaux pays et que nous nous adressons à des clients plus importants. Dans le même temps, les normes d'admission à la cote supérieure s'aligneront sur l'engagement d'Alpha à fournir des niveaux plus élevés de gouvernance et de divulgation, deux éléments qui, nous le savons, continueront d'être bien accueillis par nos clients, nos partenaires bancaires et les investisseurs". L'admission ne devrait pas être subordonnée à l'approbation des actionnaires, et Alpha Group International a déclaré qu'il ferait une autre annonce sur le statut de sa demande "en temps voulu".

----------

