(Alliance News) - Wizz Air Holdings PLC a annoncé jeudi avoir renoué avec les bénéfices au premier trimestre de son exercice financier, mais son action a chuté.

Les actions de la compagnie aérienne à bas prix basée à Budapest étaient en baisse de 5,4 % à 2 235,00 pence tôt jeudi à Londres. Elles ont atteint leur plus bas niveau à 2 179,00 pence plus tôt. L'action a baissé de 4,1% au cours des 12 derniers mois.

Wizz a réalisé un bénéfice avant impôts de 67,1 millions d'euros au cours des trois mois qui se sont terminés le 30 juin, contre une perte de 451,1 millions d'euros un an plus tôt. Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 79,9 millions d'euros, contre une perte de 284,5 millions d'euros, alors que le chiffre d'affaires total a bondi de 52 %, passant de 808,8 millions d'euros à 1,24 milliard d'euros. Alors que les frais de personnel ont augmenté de 38 % et les redevances aéroportuaires de 26 %, les coûts du carburant ont baissé de 13 %.

Wizz a transporté 15,3 millions de passagers au cours des trois derniers mois, soit une hausse de 25 % par rapport aux 12,2 millions de passagers transportés l'année précédente. Le coefficient de remplissage était de 91,2 %, en hausse par rapport à 84,7 %.

Pour l'avenir, Wizz a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le coefficient de remplissage s'améliore pour atteindre 94 % au deuxième trimestre. Pour l'ensemble de l'exercice se terminant le 31 mars de l'année prochaine, elle s'attend à un coefficient de remplissage supérieur à 90 %.

Wizz a maintenu inchangée sa prévision de bénéfice net annuel de 350 à 450 millions d'euros. Ce chiffre est à comparer à une perte nette de 535,1 millions d'euros pour l'exercice 2023 et à un bénéfice de 61,1 millions d'euros au premier trimestre.

L'été se déroule bien sur le plan opérationnel et du point de vue des recettes", a déclaré le directeur général Jozsef Varadi, ajoutant : "Nous continuons d'observer une activité commerciale positive au cours de l'été : "Nous continuons à observer des résultats positifs au deuxième trimestre, avec une tendance à la hausse du [revenu par siège-kilomètre disponible] par rapport à l'année précédente, grâce à une augmentation à deux chiffres des recettes de billetterie et à un meilleur coefficient d'occupation".

Peel Hunt a déclaré que les résultats trimestriels étaient légèrement inférieurs à ses propres prévisions en raison de coûts plus élevés que prévu. Toutefois, le courtier a souligné l'augmentation du coefficient de remplissage, affirmant que le ralentissement de la croissance de la capacité améliorera les rendements. Il a maintenu sa note "achat" sur les actions de Wizz.

