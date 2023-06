La perte annuelle de Wizz Air se réduit et son chiffre d'affaires double

(Alliance News) - Wizz Air Holdings PLC a déclaré jeudi que sa perte annuelle avant impôts s'était réduite et que son chiffre d'affaires avait plus que doublé au cours d'une "année de croissance significative".

Pour l'exercice clos le 31 mars, la perte avant impôts de la compagnie aérienne à bas prix basée à Budapest s'est réduite de 12% à 564,6 millions d'euros, contre 641,5 millions d'euros l'année précédente.

Les recettes ont plus que doublé, passant de 1,66 milliard d'euros l'année précédente à 3,90 milliards d'euros. Wizz Air a déclaré que cela était dû à une augmentation de 88% du nombre de passagers qu'elle a transportés, passant à 51,1 millions contre 27,1 millions l'année précédente.

"L'exercice 2023 a été une année de croissance significative pour l'entreprise, nos principaux indicateurs de performance opérationnelle et financière évoluant dans la bonne direction alors que nous passons à l'ère post-COVID", a déclaré le directeur général Jozsef Varadi.

"Les effets de l'augmentation des prix du carburant et des problèmes structurels de capacité dans les aéroports sont restés caractéristiques tout au long de l'année, mais nous les atténuons grâce à des actions décisives qui ont contribué à améliorer la performance des coûts hors carburant."

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements de la compagnie est passé d'une perte de 23,3 millions d'euros à un bénéfice de 134,3 millions d'euros, grâce à l'amélioration des performances financières et opérationnelles au cours du second semestre de l'exercice.

Les charges financières nettes ont diminué, passant de 97,9 millions d'euros à 176,2 millions d'euros, et la perte nette sous-jacente s'est également améliorée, s'établissant à 535,1 millions d'euros contre 642,5 millions d'euros l'année précédente.

La trésorerie totale au 31 mars s'élevait à 1,53 milliard d'euros, contre 1,38 milliard d'euros à la même date l'année dernière.

La compagnie n'a pas versé de dividende au cours de son exercice, comme lors des deux derniers exercices.

En ce qui concerne l'avenir, Wizz Air s'est déclarée optimiste pour l'exercice en cours. La compagnie prévoit un bénéfice net compris entre 350 et 450 millions d'euros pour le prochain exercice.

"Nous sommes désormais bien placés pour continuer à générer une croissance rentable pendant le reste de la décennie et au-delà", a déclaré M. Varadi, PDG de Wizz Air.

"Aujourd'hui, nous sommes une entreprise plus résiliente et nous nous attendons à ce que cette année soit marquée par une nouvelle série de records opérationnels et de rapports financiers solides."

Les actions de Wizz Air Holdings étaient en hausse de 2,9 % à 2 859,00 pence à Londres jeudi.

