(Alliance News) - Les compagnies aériennes à bas prix Ryanair Holdings PLC et Wizz Air Holdings PLC ont déclaré mardi que le trafic de passagers s'était amélioré en juin par rapport à l'année précédente, Wizz Air ayant enregistré un bond particulièrement important en termes de nombre de passagers et de coefficient de remplissage.

Ryanair, basée à Dublin, a déclaré avoir transporté 17,4 millions de passagers le mois dernier, soit une hausse de 9,4 % par rapport aux 15,9 millions de l'année précédente et de 2,4 % par rapport aux 17,0 millions du mois de mai. Le coefficient de remplissage était de 95 %, inchangé par rapport à juin 2022, mais en légère hausse par rapport aux 94 % de mai.

Ryanair a noté que 900 vols ont été annulés le mois dernier en raison des grèves des contrôleurs aériens, ce qui a affecté environ 160 000 passagers.

Sur une base mobile de 12 mois jusqu'en juin, Ryanair a déclaré avoir transporté 173,4 millions de passagers avec un coefficient d'occupation de 94%, contre 134,5 millions avec un coefficient d'occupation de 86% l'année précédente.

La compagnie rivale Wizz Air, plus petite et basée à Budapest, a transporté 5,3 millions de passagers en juin, soit une hausse de 23 % par rapport aux 4,3 millions de l'année précédente et de 6 % par rapport aux 5,0 millions de mai. Les avions de Wizz Air étaient remplis à 92,2 % le mois dernier, contre 86,1 % en juin 2022 et 90,2 % en mai.

Sur une base mobile de 12 mois jusqu'en juin, Wizz Air a transporté 60,5 millions de passagers avec un coefficient d'occupation de 89,4%, en hausse par rapport à 44,4 millions avec un coefficient d'occupation de 81,8% l'année précédente.

Wizz Air a déclaré avoir pris livraison le mois dernier de son dernier avion A321neo d'Airbus SE. Elle a déclaré qu'elle prévoyait que l'ensemble de sa flotte à l'aéroport de Londres Luton soit composée d'avions A321neo d'ici 2025, dans le cadre de ses efforts pour réduire les émissions de carbone.

Les actions de Wizz Air étaient en hausse de 0,3 % à 2 782,00 pence à Londres tôt mardi. Les actions de Ryanair étaient en hausse de 1,2 % à 17,50 euros à Francfort.

