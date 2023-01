Le nombre de passagers de Wizz Air s'envole en décembre grâce à l'augmentation de la capacité.

(Alliance News) - Wizz Air Holdings PLC a déclaré mardi que le nombre de ses passagers pour le mois de décembre a grimpé en flèche, la capacité ayant également augmenté.

La compagnie aérienne à bas prix basée à Budapest a déclaré que le nombre de passagers en décembre avait augmenté de 58% pour atteindre 4,2 millions, contre 2,6 millions un an plus tôt. Cette hausse s'est accompagnée d'un coefficient d'occupation d'environ 85 %, en amélioration par rapport à 75 %.

La capacité a également augmenté de 41 %, passant de 3,5 millions à 4,9 millions.

Les émissions de dioxyde de carbone ont augmenté de 47 %, passant de 276 639 tonnes à 405 591 tonnes, mais les émissions de dioxyde de carbone ont diminué de 13 %, passant de 63,8 grammes à environ 55,3 grammes par passager et par kilomètre. Elle a affirmé être parmi les plus faibles en termes d'émissions par passager et par kilomètre parmi ses concurrents.

Wizz Air a déclaré avoir continué à développer son réseau et à améliorer son offre aux clients en décembre.

Elle a notamment lancé de nouvelles liaisons entre l'Italie et l'Autriche et l'Arabie Saoudite, tout en élargissant sa flotte d'avions dans ses bases de Vienne, Varsovie, Belgrade, Tirana et Kutaisi, en Géorgie. Elle a déclaré que les sept avions supplémentaires répartis sur toutes les bases opéreront sur de nouvelles routes et des fréquences accrues à partir de 2023.

Elle a également ouvert une nouvelle base à Suceava, en Roumanie, tout en ajoutant un avion supplémentaire à chacune de ses bases à Iasi, en Roumanie et à Sofia.

Les actions de Wizz Air étaient en hausse de 0,3 % à 1 932,04 pence chacune à Londres mardi matin.

