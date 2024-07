Wizz Air Holdings Plc est une compagnie aérienne basée en Hongrie. La société fournit des services de transport aérien de passagers à bas prix sur des liaisons régulières court et moyen-courriers de point à point à travers l'Europe, le Caucase et le Moyen-Orient, ainsi que l'Afrique du Nord et l'Asie du Nord-Ouest, reliant 155 destinations dans 45 pays. Wizz Air Holdings Plc exploite une flotte de plus de 206 appareils ultramodernes de la famille Airbus A320. Les moteurs de nouvelle génération de l'Airbus A321neo offrent des avantages environnementaux en réduisant l'empreinte écologique par passager. Wizz Air Holdings Plc travaille avec ses filiales : Wizz Air Hungary Ltd, Wizz Air UK Ltd, Wizz Air Abu Dhabi LLC et Wizz Air Malta Ltd.

Secteur Compagnies aériennes