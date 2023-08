(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse mercredi, suivant la même tendance que les marchés asiatiques qui étaient fortement dans le rouge.

L'humeur était à la baisse dans le monde entier en raison de l'abaissement de la note de crédit de la première économie mondiale par l'agence Fitch.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 62,05 points, soit 0,8 %, à 7 604,22. Le FTSE 250 a perdu 124,34 points, soit 0,7 %, à 18 941,32 points, et l'AIM All-Share a perdu 1,65 point, soit 0,2 %, à 762,98 points.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,8% à 758,24, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,6% à 16 611,11, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,2% à 13 843,19.

En Asie mercredi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 2,3%. En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,9%, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 2,3% en fin de séance. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 1,3 %

L'agence de notation Fitch a abaissé d'un cran la note de crédit de premier ordre des États-Unis mardi, citant le fardeau croissant de la dette fédérale et une "érosion de la gouvernance" qui s'est manifestée dans les récentes impasses sur la limite de la dette.

La décision d'abaisser la note des États-Unis de AAA à AA+ a suscité une vive réaction de la part de la Maison Blanche, dont la secrétaire de presse, Karine Jean-Pierre, a déclaré que cette décision "défie la réalité". La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré dans un communiqué séparé qu'elle n'était "pas du tout" d'accord avec Fitch, qualifiant le changement "d'arbitraire et de fondé sur des données obsolètes".

Il s'agit de la première dégradation de ce type par une grande société de notation depuis plus de dix ans. En 2011, lors de l'impasse sur le plafond de la dette, S&P avait abaissé la note AAA de Washington, suscitant l'indignation des deux partis.

Sophie Lund-Yates, analyste en chef des actions chez Hargreaves Lansdown, a déclaré : "L'agence de notation a mis l'accent sur les préoccupations liées à l'aggravation de la situation budgétaire au cours des trois prochaines années, mais elle a également mis en lumière les questions de gouvernance. Les sauvetages de dernière minute effectués par Washington ne sont pas le genre d'actions tenues en haute estime par les agences de notation, mais l'absence de mouvement des bons du Trésor américain et de l'indice du dollar suggère que le marché a déjà largement quantifié et évalué les dommages causés par les récentes retombées. "

Le dollar s'est affaibli dans les premiers échanges en Europe.

La livre sterling était cotée à 1,2773 USD tôt ce mercredi à Londres, en hausse par rapport à 1,2742 USD à la clôture des marchés boursiers mardi. L'euro s'est établi à 1,0990 USD, en hausse par rapport à 1,0961 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 142,72 yens, en baisse par rapport à 143,41 yens.

Wall Street a terminé en demi-teinte mardi. Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en hausse de 0,2% tandis que le S&P 500 a terminé en baisse de 0,3%, et le Nasdaq Composite a baissé de 0,4%.

Dans le FTSE 100, ConvaTec a augmenté de 4,1%.

ConvaTec a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 1,1 % pour atteindre 1,06 milliard de dollars au premier semestre 2023, contre 1,04 milliard de dollars. Le bénéfice avant impôt est passé de 46,1 millions USD à 76,0 millions USD.

Elle a déclaré un dividende de 1,769 cents US, en hausse de 3,0 % par rapport à 1,717 cents l'année précédente.

Dans ce contexte, ConvaTec s'attend maintenant à ce que la croissance de ses revenus pour l'ensemble de l'année se situe entre 6,0 % et 7,5 %, contre 5,0 % à 6,5 % précédemment.

BAE Systems a bondi de 4,8 %, après avoir également relevé ses prévisions annuelles.

La société de défense, d'aérospatiale et de sécurité a déclaré un bénéfice avant impôt de 1,20 milliard de livres sterling pour le semestre clos le 30 juin, soit une hausse de 54 % par rapport aux 779 millions de livres sterling de l'année précédente. Le chiffre d'affaires des activités poursuivies s'est élevé à 11 milliards de livres sterling au cours du semestre, soit une hausse de 13 % par rapport aux 9,74 milliards de livres sterling de l'année précédente.

Pour ce qui est de l'avenir, BAE Systems a déclaré que ces bons résultats semestriels lui donnaient la confiance nécessaire pour revoir à la hausse ses prévisions annuelles en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices sous-jacents avant intérêts et impôts.

La société s'attend désormais à une croissance des ventes comprise entre 5 % et 7 % en 2023, contre une prévision précédente de 3 % à 5 %, et à une croissance du bénéfice avant intérêts et impôts sous-jacent comprise entre 6 % et 8 %, contre une prévision précédente de 4 % à 6 %.

BAE Systems a déclaré un dividende intérimaire de 11,5 pence. Cela représente une augmentation de 11 % par rapport à l'année précédente.

La société a également déclaré qu'elle avait approuvé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 1,5 milliard de livres sterling. Ce programme devrait être mis en œuvre après l'achèvement du programme de rachat actuel de BAE Systems et devrait s'achever dans les trois ans.

Dans l'indice FTSE 250, Ibstock a progressé de 6,6 %.

Le fabricant de produits de construction en argile et en béton, basé dans le Leicestershire, en Angleterre, a annoncé que son chiffre d'affaires avait chuté de 14 % au cours du semestre clos le 30 juin, passant de 259 millions de livres sterling il y a un an à 223 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a chuté de 42 %, passant de 51 millions de livres sterling à 30 millions de livres sterling.

Malgré ce recul en glissement annuel, Ibstock a déclaré que les résultats du premier semestre étaient légèrement supérieurs aux attentes du conseil d'administration. Elle a également augmenté son dividende intérimaire à 3 pence, contre 3,3 pence il y a un an, ce qui, selon elle, reflète la confiance en l'avenir.

Les compagnies aériennes à bas prix Ryanair et Wizz Air ont publié leurs chiffres pour le mois de juillet. Ryanair a baissé de 0,3 %, tandis que Wizz Air a perdu 1,9 %.

Ryanair, basée à Dublin, a déclaré avoir transporté 18,7 millions de clients en juillet, soit une hausse de 11 % par rapport aux 16,8 millions de l'année précédente. Le coefficient de remplissage est resté inchangé à 96%.

Sur 12 mois glissants, Ryanair a transporté 175,3 millions de clients, soit une hausse de 23% par rapport aux 142,0 millions de l'année précédente. Le coefficient d'occupation s'est amélioré, passant de 87 % à 94 %.

Ryanair a effectué plus de 102 000 vols en juillet, mais plus de 800 vols ont été annulés en raison de grèves de tiers.

Wizz Air a déclaré avoir transporté 6,0 millions de passagers en juillet, soit une augmentation de 27 % par rapport à juillet 2022, avec un coefficient d'occupation de 95 %, contre 90 % l'année précédente.

Sur une base mobile de 12 mois, Wizz Air, basée à Budapest, a transporté 55,4 millions de passagers, en hausse de 45% par rapport à 38,1 millions, avec un coefficient d'occupation de 90%, en hausse par rapport à 83%.

Dans les actions européennes mercredi, le CAC 40 à Paris était en baisse de 1,0 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 1,3 %.

À Francfort, le groupe de technologie médicale Siemens Healthineers a perdu 6,3 %.

Le chiffre d'affaires des trois mois à fin juin a augmenté de 0,3% en glissement annuel à 5,20 milliards d'euros contre 5,19 milliards d'euros, a déclaré la société. Sur une base comparable, qui exclut les effets de change et de portefeuille, l'augmentation a été de 3,6 %.

Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts a baissé de 3,3 %, passant de 765 millions d'euros à 740 millions d'euros, et a été inférieur aux attentes des analystes. Cette baisse est principalement due à la poursuite du déclin des activités liées aux tests antigéniques rapides pour la détection du Covid-19, ainsi qu'à la diminution des dépenses liées aux éléments de revenus basés sur la performance au cours de l'année précédente.

Le pétrole Brent était coté à 85,46 USD le baril tôt à Londres mercredi, en hausse par rapport aux 84,79 USD de la fin de journée de mardi. L'or était coté à 1 949,32 USD l'once, en hausse par rapport à 1 942,88 USD.

Le calendrier économique de mercredi prévoit le rapport sur l'emploi ADP à 1315 BST.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.