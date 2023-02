Les passagers de Ryanair et de Wizz Air augmentent en janvier, dépassant la pré-pandémie

(Alliance News) - Les compagnies aériennes à bas prix Ryanair Holdings PLC et Wizz Air Holdings PLC ont fait état jeudi d'une hausse du nombre de passagers au cours du mois de janvier, battant ainsi les chiffres de janvier 2020, avant la restriction des vols.

Ryanair, dont le siège est à Swords, Dublin, a déclaré avoir transporté 11,8 millions de passagers en janvier 2023, soit 69 % de plus que les 7,0 millions de l'année précédente et 9,3 % de plus que les 10,8 millions de janvier 2020, qui était le dernier janvier sans restrictions Covid ou avec des restrictions minimales. Le coefficient d'occupation a augmenté à 91 % contre 79 % en janvier 2022, mais était inférieur à 92 % en janvier 2020.

La compagnie Wizz, basée à Budapest, a déclaré avoir transporté 4,1 millions de passagers en janvier 2023, soit une hausse de 73 % en glissement annuel par rapport aux 2,4 millions de passagers et une progression de 32 % par rapport aux 3,2 millions de passagers de janvier 2020. Le mois dernier, le coefficient d'occupation a augmenté à 86 %, contre 80 % il y a un an, mais n'a pas atteint les 90 % annoncés pour janvier 2020.

La capacité du mois de janvier a augmenté de 60 %, passant de 3,0 millions de sièges à 4,8 millions de sièges, et a battu de 38 % la capacité de 3,5 millions de janvier 2020.

Sur une base de 12 mois glissants, la capacité de Wizz Air a grimpé de 76 % pour atteindre 54,5 millions de sièges contre 31,0 millions de sièges au 31 janvier 2022. Ce chiffre dépasse de 26 % les 43,1 millions de janvier 2020. Le nombre de passagers a plus que doublé pour atteindre 47,4 millions, contre 23,5 millions il y a un an, et a augmenté de 17 % par rapport aux 40,4 millions de janvier 2020.

Wizz prévoit de nouveaux vols vers Istanbul, Antalya et Dalaman, reliant ces trois villes de Turquie à la Hongrie, la Roumanie, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni, à partir de mars.

Jeudi matin, les actions de Ryanair étaient en hausse de 2,7 % à 15,33 euros chacune, tandis que les actions de Wizz étaient en hausse de 4,3 % à 2 767,00 pence.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

