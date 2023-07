(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce mardi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

On The Beach Group PLC, en hausse de 1,5% à 98,02 pence, fourchette de 12 mois 88,80p-192,19p. Le détaillant de vacances à la plage augmente sur fond de gains dans le secteur des voyages, encouragé par les mises à jour positives des transporteurs à bas prix Wizz Air Holdings PLC et Ryanair Holdings PLC. Wizz Air a déclaré avoir transporté 5,3 millions de passagers en juin, soit une augmentation de 23 % en glissement annuel. Sur 12 mois glissants, elle a transporté 54,2 millions de passagers, soit une augmentation de 49 % par rapport à l'année précédente. La capacité a augmenté de 14 % pour le seul mois de juin et de 37 % sur 12 mois consécutifs. Ryanair, compagnie cotée à Dublin, indique également que son trafic a augmenté de 9,4 % pour atteindre 17,4 millions de passagers en juin, contre 15,9 millions un an plus tôt.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Foresight Group Holdings Ltd, baisse de 1,9% à 426,75p, fourchette de 12 mois 323,8p-490,0p. Le gestionnaire d'investissements en infrastructure et en capital-investissement basé à Guernesey est dans le rouge, malgré des résultats annuels largement positifs. Au cours de l'exercice clos le 31 mars, les recettes ont augmenté de 38 % en glissement annuel, passant de 86,1 millions de livres sterling à 119,2 millions de livres sterling. Les actifs gérés au 31 mars ont augmenté de 38 % pour atteindre 12,2 milliards de GBP, contre 8,8 milliards de GBP l'année précédente, tandis que les fonds gérés ont augmenté de 35 % pour atteindre 9 milliards de GBP, contre 6,7 milliards de GBP d'une année sur l'autre. Déclaration d'un dividende final de 15,5 pence par action pour son exercice financier, contre 9,8 pence par action l'année dernière, ce qui porte le total à 20,1 pence par action, soit une augmentation de 46 % par rapport à 13,8 pence par action. Toutefois, au 30 juin, les actifs sous gestion et les fonds sous gestion étaient légèrement inférieurs, à 12,0 milliards de livres sterling et 8,8 milliards de livres sterling respectivement.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

