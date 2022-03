REPORTAGE-Alors que la Russie intensifie ses attaques, les Ukrainiens cherchent refuge

par Krisztina Than et Alicja Ptak

TISZABECS, Hongrie/RZESZOW, Pologne, 2 mars (Reuters) - Des milliers de personnes fuyant les violents combats en Ukraine ont franchi mercredi les frontières des pays d'Europe centrale, alors que les troupes russes bombardant les villes ukrainiennes semblaient prêtes à avancer vers Kiev, la capitale assiégée.

Les pays occidentaux se sont empressés d'envoyer à l'Ukraine une aide humanitaire et militaire tout en exerçant une pression sur l'économie russe, déjà ébranlée par les sanctions. Le président américain Joe Biden a averti Vladimir Poutine que le dirigeant russe n'avait aucune idée de ce qui l'attendait.

Moscou, qui a échoué à s'emparer des grandes villes d'Ukraine, semble avoir changé de tactique en bombardant les zones bâties pour étouffer la résistance ukrainienne, observent des analystes en Occident.

Les Nations unies ont estimé que près de 700.000 personnes avaient fui vers les pays voisins depuis le début de l'invasion russe, qui risque de devenir "la plus grande crise de réfugiés du siècle en Europe", selon l'agence de l'Onu pour les réfugiés.

Près d'une semaine après le début de l'offensive russe en Ukraine, que Moscou qualifie d'"opération militaire spéciale", l'afflux de personnes en fuite ne montre que peu de signes d'apaisement.

À Tiszabecs, ville à la frontière entre la Hongrie et l'Ukraine, Julia, originaire de Kiev, berçait un bébé emmitouflé, avec un bonnet de laine avec oreilles d'animaux sur la tête, pour faire face au froid. Elle explique avoir laissé derrière elle son mari, qui est allé combattre, et ses trois amis, qui ont été tués dans une attaque de missiles le jour de son départ.

"J'ai passé la nuit dans le sous-sol et ensuite nous nous sommes déplacés à pied jusqu'à la gare", raconte la jeune femme de 32 ans. "S'il n'y avait pas eu d'enfants avec moi, je serais restée avec mon mari".

En Europe centrale, où les souvenirs de la domination de Moscou au lendemain de la Seconde guerre mondiale sont toujours présents, des milliers de volontaires ont convergé vers les frontières, apportant nourriture, vêtements et couvertures.

La plupart des réfugiés a traversé les frontières des pays de l'Union européenne dont l'Ukraine aspire à devenir membre : la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie. Les autorités ont installé des tentes pour fournir une aide médicale et traiter les demandes d'asile.

SOUPE DE SEIGLE ET CARTES SIM

À la gare de Przemysl, une ville d'environ 60.000 habitants située à l'ouest de Medyka, le poste-frontière le plus fréquenté de Pologne, des bénévoles ont distribué gratuitement des biscuits, des boissons et des sucreries ainsi que des repas chauds, tels que de la soupe de seigle et des escalopes panées, aux milliers de personnes qui attendaient d'être transportées à travers l'Europe.

Des dizaines de lits pliants installés temporairement à l'intérieur ont permis à certains, épuisés par les longues heures passées sur les routes en temps de guerre et les longues files d'attente pour passer la frontière, de se reposer. D'autres ont pu profiter de cartes SIM gratuites et de poussettes offertes.

Les autorités locales de Przemysl ont déclaré qu'elles travaillaient à la mise en place de centres humanitaires du côté ukrainien de la frontière afin de fournir plus rapidement de la nourriture et une assistance médicale aux personnes bloquées dans les longues files d'attente.

Alors que l'Union européenne cherche à accueillir les centaines de milliers de personnes déplacées par la guerre à ses portes, de nombreux opérateurs ferroviaires ont proposé aux réfugiés de voyager gratuitement, tandis que les frais de traversée du pont de l'Oresund, qui relie le Danemark et la Suède, ont été supprimés pour les voitures en provenance d'Ukraine.

La compagnie aérienne à bas prix Wizz Air a annoncé offrir 100.000 sièges gratuits aux réfugiés sur les vols court-courriers au départ de la Pologne, de la Slovaquie, de la Hongrie et de la Roumanie au mois de mars.

Mardi soir, un centre commercial dans le centre de Varsovie était bondé de personnes parlant ukrainien et achetant des vêtements bon marché.

Environ la moitié des réfugiés qui entre en Pologne sont des enfants. La télévision publique polonaise a déclaré qu'elle commencerait à diffuser en continu des programmes pour les enfants ukrainiens mercredi et qu'elle travaillait sur le doublage d'émissions polonaises pour enfants en ukrainien.

En Pologne, dont la communauté ukrainienne d'environ un million de personnes est la plus importante de la région, le gouvernement a déclaré que plus de 450.000 personnes avaient franchi la frontière jusqu'à présent. Les données de la police des frontières roumaine ont montré pour leur part que 118.000 Ukrainiens avaient traversé la frontière.

Parmi les femmes et les enfants ukrainiens en fuite - les hommes en âge d'être conscrits étant obligés de rester et d'aider à la défense de l'Ukraine - se trouvent également plusieurs milliers d'étrangers qui faisaient leurs études ou travaillaient en Ukraine au début de l'invasion.

Environ 250 étudiants indiens qui ont fui en Roumanie par le poste de contrôle roumain de Siret ont passé la nuit de mardi à mercredi dans un abri improvisé dans un gymnase de la ville de Voluntari, près de la capitale Bucarest.

"J'ai beaucoup d'amis ukrainiens qui sont restés là-bas et je suis vraiment triste pour eux", raconte Aman Sharma, un étudiant en médecine, âgé de 20 ans, qui a fui la ville de Tchernivtsi, dans l'ouest de l'Ukraine.

"Mes derniers mots ont été 'prenez soin de vous'. Je ne sais pas si je pourrai les rencontrer à nouveau ou non." (Avec la contribution d'Anna Wlodarczak-Semczuk, Justyna Pawlak et Pawel Florkiewicz à Varsovie et Anna Luiza Ilie et Octav Ganea à Bucharest, version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)