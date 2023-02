Wizz Air désignée comme la pire compagnie aérienne court-courrier par les passagers britanniques

(Alliance News) - Wizz Air Holdings PLC a été désignée comme la pire compagnie aérienne court-courrier par les passagers britanniques.

Les passagers interrogés par le groupe de consommateurs Which ? ont donné au transporteur basé en Hongrie une étoile sur cinq pour l'expérience d'embarquement, l'environnement de la cabine et le confort des sièges.

L'espacement des sièges de la compagnie aérienne économique - la différence entre deux rangées en classe économique standard - est de 28 pouces, soit environ deux pouces de moins que son rival Ryanair.

Pas plus de deux étoiles ont été attribuées dans les autres catégories, notamment le rapport qualité-prix et la propreté.

Wizz Air propose des vols court-courriers au départ de huit aéroports britanniques, dont Birmingham, Édimbourg, Gatwick et Luton.

La note globale de 48 % obtenue par la compagnie aérienne auprès de ses clients la place en bas du classement, derrière Ryanair Holdings PLC (52 %), Eurowings (53 %) et British Airways (56 %).

En décembre, l'Autorité de l'aviation civile a déclaré qu'elle avait des "préoccupations importantes" concernant le comportement "inacceptable" de Wizz Air, car ses passagers étaient beaucoup plus susceptibles de déposer des plaintes aggravées que ceux des autres transporteurs.

Le régulateur a également constaté que la compagnie aérienne retardait le paiement des sommes dues aux passagers.

Jet2 PLC a obtenu le meilleur score (80%) dans l'étude de Which ?, devant Turkish Airlines (78%).

Which ? Travel, Rory Boland, a déclaré : "Les voyageurs ont vécu des moments difficiles ces dernières années, avec des retards et des annulations de dernière minute, ce qui est inacceptable.

"Alors que des compagnies aériennes comme Jet2.com se sont distinguées en proposant aux voyageurs un excellent service clientèle et un service fiable, trop de leurs concurrents ne sont pas à la hauteur.

"Si d'autres transporteurs sont disponibles pour votre trajet, évitez Wizz Air, car ses mauvais résultats en matière de service à la clientèle signifient que vous risquez d'être laissé en plan si votre vol est retardé ou annulé."

Which ? a interrogé 8 046 adultes britanniques en octobre 2022 sur leurs expériences de vol au cours des deux années précédentes.

Les scores clients des compagnies aériennes ont été calculés à partir d'une combinaison de la satisfaction globale des voyageurs et de leur probabilité de recommander.

Un porte-parole de Wizz Air a déclaré : "Chez Wizz Air, nous faisons tout notre possible pour que les passagers atteignent leur destination à l'heure et avec un minimum de retard.

"Wizz Air exploite une flotte d'avions Airbus flambant neufs, à la pointe de la technologie, dont l'âge moyen est de 4,6 ans, qui proposent aux passagers confort, espace et intérieurs modernes.

" L'A321neo présente la configuration de cabine monocouloir la plus large avec 239 sièges de 18 pouces de large.

"Chaque avion est nettoyé après chaque vol et nettoyé en profondeur chaque nuit".

Un porte-parole de British Airways a déclaré : "Nous ne pensons pas que cette petite enquête, menée pendant l'une des périodes les plus difficiles de l'aviation mondiale, représente exactement l'opinion des dizaines de millions de clients qui ont choisi de voler avec nous pendant la même période.

"Bien que nous ne prétendions pas tout réussir à chaque fois, nous continuons à être reconnus pour le service que nous proposons.

"Nos clients nous disent qu'ils apprécient de pouvoir choisir parmi une gamme de cabines, de voler vers et depuis les aéroports centraux à des heures pratiques de la journée, ainsi que nos investissements dans de nouveaux avions, de nouveaux sièges, le wifi, de nouveaux menus, les collations et l'eau gratuites que nous proposons dans notre cabine économique court-courrier, et la franchise de bagages à main la plus généreuse de toutes les compagnies aériennes britanniques."

Ryanair et Eurowings n'ont pas fourni de réponse.

