Wizz Air investit 5 millions de livres sterling dans le producteur de carburant d'aviation Firefly

(Alliance News) - Wizz Air Holdings PLC a déclaré lundi avoir investi 5 millions de livres sterling dans la société de biocarburants Firefly.

Il s'agit du premier investissement en actions de la compagnie aérienne dans la recherche et le développement de carburants aéronautiques durables. Elle a expliqué que Firefly se spécialise dans un processus qui convertit les boues d'épuration, un déchet de faible valeur disponible en grandes quantités, en SAF.

Plus de 57 millions de tonnes de boues d'épuration sont produites au Royaume-Uni chaque année, avec un potentiel de production de 250 000 tonnes de SAF, a déclaré Wizz Air.

La compagnie a ajouté que le partenariat avec Firefly permettra à Wizz Air de fournir de la SAF à ses opérations au Royaume-Uni à partir de 2028, jusqu'à 525 000 tonnes sur 15 ans. L'accord pourrait permettre d'économiser 1,5 million de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone.

Wizz Air a expliqué que l'accord avec Firefly et l'investissement dans la nouvelle technologie SAF représentent la dernière étape de la stratégie de développement durable de Wizz Air.

Michael Berlouis, responsable des projets stratégiques, a déclaré : " Notre investissement dans Firefly et sa technologie SAF à base de boues d'épuration constitue une avancée majeure pour Wizz Air, qui décroche ainsi sa capacité à long terme à proposer des tarifs à bas prix à ses clients d'une manière toujours plus durable sur le plan environnemental. À partir de 2028, nous avons l'intention d'acheter 525 000 tonnes de SAF à Firefly sur une période de 15 ans. Cela pourrait nous permettre de réduire nos émissions de 100 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone par an, ce qui équivaut aux émissions de plus de 12 000 vols aller-retour de Wizz Air entre Londres et Budapest".

