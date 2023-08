Wizz Air Holdings PLC - compagnie aérienne à bas prix basée à Budapest - déclare que toutes les résolutions ont été adoptées lors de son assemblée générale annuelle mercredi. Mais les résolutions 2, 3 et 4 ont été adoptées par une marge plus faible, avec 63% de votes pour, 74% et 74% respectivement. Les résolutions 2 et 3 concernaient l'approbation du rapport de rémunération des administrateurs pour l'exercice clos le 31 mars et l'approbation de la politique exposée dans le rapport annuel 2023, respectivement. La résolution 4 concernait l'approbation de certains amendements aux règles du " plan de création de valeur " de Wizz Air.

Dit : "En ce qui concerne les résolutions 3 et 4, la société note que le président du comité de rémunération a tenu de nombreuses réunions et appels tout au long de l'année sur la politique de rémunération des administrateurs et s'est engagé avec les principaux actionnaires pour comprendre leur sentiment sur les changements proposés à la politique de rémunération des administrateurs, en particulier l'extension du plan de création de valeur. Le conseil d'administration reste d'avis que le leadership du [directeur général] de la compagnie, Jozsef Varadi, est essentiel pour assurer le redressement de Wizz Air dans les années à venir et que ces changements sont dans le meilleur intérêt de la compagnie, de ses actionnaires et des autres parties prenantes".

Cours actuel de l'action : 2 373,43 pence, en baisse de 0,3 %.

Variation sur 12 mois : en hausse de 1,8

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.