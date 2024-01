(Alliance News) - Wizz Air Holdings PLC a annoncé jeudi une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice financier, mais a indiqué qu'elle avait enregistré une perte en raison de l'augmentation des coûts liés au conflit en cours au Moyen-Orient.

La compagnie aérienne à bas prix basée à Budapest a déclaré que les revenus ont augmenté de 17% pour atteindre 1,06 milliard d'euros, contre 911,7 millions d'euros l'année précédente. Cette hausse est liée à une augmentation de 22 % du nombre de passagers transportés, qui est passé à 15,1 millions, contre 12,4 millions l'année précédente.

En outre, le coefficient d'occupation s'est amélioré pour atteindre 87,6 % au cours du trimestre, contre 87,3 % l'année précédente.

Cependant, Wizz Air a enregistré une perte avant impôts de 118,4 millions d'euros, contre un bénéfice de 36,4 millions d'euros l'année précédente, car les dépenses d'exploitation totales ont augmenté de 17 % pour atteindre 1,25 milliard d'euros, contre 1,07 milliard d'euros l'année précédente. La perte d'exploitation s'est creusée, passant de 155,5 millions d'euros à 180,4 millions d'euros.

"Wizz Air a continué d'offrir une croissance de capacité inégalée dans le secteur au cours du troisième trimestre, avant l'immobilisation au sol prévue des avions au quatrième trimestre, car les turbosoufflantes à engrenages sont retirées pour les inspections obligatoires. Nous avons travaillé dur pour ajuster le programme en fonction des projections de capacité actualisées, en nous concentrant sur la saisonnalité et les marchés ayant le plus grand potentiel pour offrir des rendements plus élevés et une performance opérationnelle optimale ", a déclaré le directeur général Jozsef Varadi.

Le début du quatrième trimestre a été positif, a ajouté M. Varadi, avec des coefficients de remplissage similaires à ceux de l'année dernière, tandis que les recettes unitaires ont augmenté chaque année.

Après avoir annulé environ 6 % de sa capacité prévue au troisième trimestre en raison de la crise israélienne, la compagnie prévoit de reprendre ses activités en Israël à partir du début du mois de mars.

Les actions de Wizz Air ont chuté de 5,5 % à 1 918,79 pence à Londres jeudi matin.

