Wizz Air prévoit de renouer avec les bénéfices en 2024

(Alliance News) - L'ouverture des marchés boursiers londoniens devrait être stable jeudi, le sentiment du marché étant prudent face aux craintes que les taux d'intérêt continuent à augmenter à travers le monde.

L'appétit pour le risque a été freiné mercredi par l'effondrement des exportations chinoises, qui a suscité des inquiétudes quant à un ralentissement de l'économie mondiale, et par la décision surprise d'une autre banque centrale d'augmenter ses taux d'intérêt.

La Banque du Canada a défié les attentes et a relevé son taux de référence, suivant les traces de la Banque de réserve d'Australie en début de semaine.

"Avec la Réserve fédérale, la BCE et la Banque du Japon qui doivent se réunir la semaine prochaine et les hausses de cette semaine qui laissent présager une nouvelle baisse des taux d'intérêt, les paris sur une pause de la Fed la semaine prochaine sont retirés de la table par crainte que la Fed ne suive le mouvement", a déclaré Michael Hewson de CMC Markets.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques jeudi, M&G a célébré les fortes entrées nettes de sa division Wholesale Asset Management au premier trimestre, et Pershing Square a annoncé un rachat d'actions de 100,0 millions de dollars. Wizz Air a salué son année de "croissance significative" qui vient de s'achever et prévoit de renouer avec les bénéfices nets pour l'exercice en cours.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 6,8 points, soit 0,1 %, à 7 631,14

Hang Seng : en hausse de 7,7 points à 19 259,65

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,9% à 31 641,27

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,3% à 7 099,70

DJIA : clôture en hausse de 0,3 %, à 33 665,02

S&P 500 : clôture en baisse de 0,4% à 4 267,52

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 1,3% à 13 104,90

EUR : en hausse à 1,0736 USD (1,0705 USD)

GBP : stable à 1,2457 USD (1,2459 USD)

USD : en baisse à 139,75 JPY (139,85 JPY)

Or : en baisse à 1 947,04 USD l'once (1 954,11 USD)

Pétrole (Brent) : en baisse à 76,95 USD le baril (77,24 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

Le président américain Joe Biden reçoit le premier ministre britannique Rishi Sunak à la Maison Blanche.

11:00 CEST Produit intérieur brut de l'UE

11:00 IST Indice des prix à la consommation de l'Irlande

08:30 EDT Rapport sur les demandes hebdomadaires d'assurance chômage aux Etats-Unis

16:30 EDT Détention des banques centrales étrangères aux Etats-Unis

16:30 EDT Emprunts de la fenêtre d'escompte fédérale américaine

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak rencontrera le président Joe Biden à la Maison Blanche jeudi pour des entretiens au cours desquels il exprimera également son soutien indéfectible à l'Ukraine, alors que le jeune dirigeant conservateur mène une bataille souvent difficile pour démontrer la pertinence du Royaume-Uni après le Brexit. Au début de son voyage de deux jours, M. Sunak a annoncé que la Grande-Bretagne organiserait le premier sommet mondial sur l'intelligence artificielle au cours du second semestre de l'année. La guerre en Ukraine devrait dominer ses conversations avec M. Biden, la Grande-Bretagne se joignant aux États-Unis pour défendre un soutien militaire solide à Kiev. Cette visite intervient alors que la Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'avoir fait sauter le grand barrage de Kakhovka, provoquant des inondations dévastatrices. Les États-Unis et la Grande-Bretagne n'ont pas encore identifié de coupable.

La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a déclaré qu'elle allait introduire de nouvelles règles "strictes" pour la commercialisation des crypto-actifs. Les nouvelles règles en matière de publicité entreront en vigueur le 8 octobre. Elles obligeront les entreprises de crypto-monnaies à s'assurer que les investisseurs disposent des connaissances et de l'expérience nécessaires pour investir dans les crypto-monnaies. Celles qui font la promotion des cryptoactifs doivent également mettre en place des avertissements clairs sur les risques et veiller à ce que les publicités soient claires, équitables et non trompeuses. Dans le cadre de ces mesures, l'organisme de surveillance britannique a déclaré que les primes de type "parrainage d'un ami" seraient interdites.

CHANGEMENTS DANS L'ÉVALUATION DES COURTIERS

Citigroup relève Rio Tinto à "acheter" (neutre) - objectif de prix de 6 000 pence

JPMorgan place Lloyds Banking sous "surveillance catalytique négative".

JPMorgan place NatWest sous 'surveillance de catalyseur positif'.

ENTREPRISES - FTSE 100

Le gestionnaire d'investissement londonien M&G a déclaré qu'il entamait l'année 2023 sur la lancée de l'année précédente. À la fin du mois de mars, ses actifs sous gestion et administration ont augmenté pour atteindre 344 milliards de livres sterling, contre 342 milliards de livres sterling à la fin de l'année 2022. Au cours du trimestre, les sorties nettes de capitaux des clients se sont élevées à 1,1 milliard de livres sterling. Hors patrimoine, elle a enregistré des entrées nettes de 400 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 1,6 milliard de livres sterling de l'année précédente. "Je suis particulièrement encouragé par la collecte nette de 1,0 milliard de GBP réalisée par Wholesale Asset Management en seulement trois mois. Grâce à ce succès, nous avons plus que compensé les rachats prévus de la part des clients institutionnels et nous avons attiré des fonds vers des propositions à forte marge", a déclaré Andea Rossi, directeur général.

Pershing Square, la société de Bill Ackman, a annoncé un programme de rachat d'actions pour un montant de 100 millions d'USD sur la Bourse de Londres et Euronext Amsterdam. "Le programme devrait avoir un effet relutif sur la valeur nette d'inventaire par action et réduira le capital de PSH", a déclaré la société d'investissement.

ENTREPRISES - FTSE 250

La compagnie aérienne à bas prix Wizz Air a déclaré que son dernier exercice clos le 31 mars avait été marqué par une "croissance significative", malgré l'impact de la hausse des prix du carburant et des problèmes structurels de capacité dans les aéroports. Le chiffre d'affaires a plus que doublé, passant de 1,66 milliard d'euros à 3,90 milliards d'euros, tandis que la perte avant impôts s'est réduite, passant de 641,5 millions d'euros à 5674,6 millions d'euros. Le nombre de passagers a augmenté de 88 % pour atteindre 51,07 milliards, tandis que le coefficient d'occupation s'est amélioré, passant de 78,1 % à 87,8 %. "En regardant vers l'avenir, nous sommes optimistes pour l'exercice en cours et nous continuons à nous concentrer sur le retour à un bénéfice net en [exercice 2024]", a déclaré le PDG Jozsef Varadi. Les échanges au cours du premier trimestre financier ont été solides, avec des coefficients de charge supérieurs à 90 % et des prix " attractifs ", a-t-il ajouté. Le bénéfice net devrait se situer entre 350 et 450 millions d'euros pour l'ensemble de l'année, sous réserve de la performance des revenus au cours de l'été et du second semestre. Wizz, comme la plupart des compagnies aériennes, a une visibilité limitée pour le second semestre, a noté M. Varadi.

AUTRES ENTREPRISES

PetroTal a déclaré que les navires qui lui fournissent des services sont affectés par un blocage "illégal et violent" de la rivière par des activistes indigènes dans le canal de Puinahua au Pérou. L'association indigène pour le développement et la conservation du Bajo Puinahua a entrepris un blocus depuis samedi, bloquant tous les navires fournissant des services à l'entreprise - y compris les barges qui transportent du pétrole et les navires transportant des fournitures essentielles pour le camp. "Aidecobap mène des actions agressives qui mettent en danger la vie de l'équipage des navires et des résidents locaux. Le blocus ne tient pas compte des accords récemment signés", a déclaré la compagnie pétrolière et gazière basée en Alberta (Canada). Le groupe de défense des droits des indigènes avait instauré un blocus à la fin de l'année dernière et aurait pris en otage l'équipage d'une barge se rendant au Brésil avec du pétrole brut acheté à PetrolTal.

Des défenseurs de l'environnement vont saisir la Haute Cour du Royaume-Uni pour contester les projets de forage de gaz dans la région rurale du Surrey. Des militants du groupe Protect Dunsfold et du Waverley Borough Council intentent une action en justice contre la décision du gouvernement d'autoriser le creusement d'un puits exploratoire de pétrole et de gaz près du village de Dunsfold, dans le Surrey. Le ministre britannique du logement, Stuart Andrew, a approuvé en juin 2022 le projet d'exploration d'un site à Dunsfold par UK Oil & Gas. Le site proposé est situé dans les collines du Surrey, dans une zone de grande valeur paysagère, et se trouve à la limite d'une zone de beauté naturelle exceptionnelle.

