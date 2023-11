La compagnie aérienne européenne à bas prix Wizz Air a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels jeudi, invoquant l'incertitude macroéconomique persistante et des conditions d'exploitation toujours difficiles.

Elle a également enregistré un bénéfice d'exploitation de 522,9 millions d'euros (559,8 millions de dollars) pour les six mois se terminant le 30 septembre, contre une perte de 63,8 millions d'euros un an plus tôt.

(1 $ = 0,9341 euros) (Reportage de Yadarisa Shabong à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)