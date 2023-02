Wizz Air va suspendre ses vols en Moldavie, invoquant la sécurité

Wizz Air a déclaré dans un communiqué qu'elle proposerait des vols supplémentaires au départ de la ville roumaine de Iasi en guise de remplacement, notamment un nouveau service vers Berlin, et davantage de vols vers Barcelone, Milan Bergame, Bologne, Rome Ciampino, Rome Fuimicino, Dortumand, Larnaca, Londres Luton et Trévise.

Les vols à destination de Budapest et de Prague ne seront pas remplacés et ceux à destination de Chisinau seront réaffectés à d'autres destinations du réseau de Wizz Air, a-t-elle précisé.

"La sécurité des passagers et de l'équipage reste la priorité numéro un de Wizz Air et, suite aux récents développements en Moldavie et au risque élevé, mais non imminent, dans l'espace aérien du pays, Wizz Air a pris la décision difficile mais responsable de suspendre tous les vols à destination de Chisinau à partir du 14 mars", a-t-elle déclaré.

Le ministre moldave des Affaires étrangères, Nicu Popescu, a déclaré mercredi que son pays était préparé à un "spectre complet de menaces", étant donné les craintes que la Russie n'intensifie ses tentatives de déstabilisation du pays qui souffre de la guerre en Ukraine voisine.

Les tensions entre la Russie et la Moldavie se sont accrues ces derniers mois, car des missiles russes visant l'Ukraine ont pénétré dans l'espace aérien moldave et les autorités ont accusé le Kremlin d'alimenter les manifestations antigouvernementales, ce qu'il nie.

L'autorité de l'aviation civile moldave a déclaré que les autorités moldaves avaient été informées par courriel de la décision de Wizz Air, ajoutant que la compagnie aérienne avait demandé l'approbation de son programme de vols d'été le 14 février et l'avait reçue lundi.

"Après avoir analysé les risques, les agences gouvernementales ont déterminé que les vols dans l'espace aérien national peuvent être effectués en toute sécurité en suivant un certain nombre de procédures, et elles regrettent la décision soudaine de Wizz Air", indique un message sur le canal Telegram officiel du gouvernement moldave.

Il a déclaré que l'autorité de l'aviation civile et le ministère des infrastructures et du développement régional avaient été en "coopération constante" avec les représentants de Wizz Air et les avaient informés des procédures en place pour décrocher la sécurité aérienne.

L'autorité de l'aviation prendrait "toutes les mesures nécessaires" pour ramener Wizz Air à l'aéroport de Chisinau dès que possible, et pour attirer d'autres compagnies aériennes à bas prix.