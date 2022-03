Wizz maintient la suspension de ses vols en Russie et affirme avoir un plan d'évacuation pour les avions ukrainiens.

Samedi, Wizz a déclaré que les vols à destination et en provenance de la Russie avaient été suspendus temporairement.

"En tant que seule compagnie aérienne de l'UE à avoir des bases et des avions basés en Ukraine, avec trois avions situés à Kiev et un avion à Lviv, nous avons un plan d'évacuation prêt à faire sortir les actifs du pays lorsqu'il est sûr de le faire", a déclaré Wizz.

"Avec la fermeture des espaces aériens ukrainien, moldave et russe, la compagnie a suspendu tous les vols à destination et en provenance de l'Ukraine et de la Russie tout en opérant des vols moldaves à partir de Iasi, en Roumanie. Nous continuerons à revoir ces suspensions au fur et à mesure de l'évolution de la situation."