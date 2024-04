WK Kellogg Co est une entreprise alimentaire. La société fabrique, commercialise et distribue des céréales de marque prêtes à consommer et fournit aux consommateurs des produits tout en promouvant leur santé et leur bien-être. Elle fabrique, commercialise et vend des produits céréaliers en Amérique du Nord. Ses produits sont fabriqués par la société aux États-Unis, au Mexique et au Canada et commercialisés aux États-Unis, au Canada et dans les Caraïbes. Ses offres de produits sont diversifiées dans les sous-catégories de céréales que sont le goût, le bien-être et l'équilibre, et attirent des consommateurs de tous âges et de toutes catégories démographiques. Les marques utilisées dans le cadre de ses activités comprennent Frosted Flakes, Special K, Froot Loops, Raisin Bran, Frosted Mini-Wheats, Rice Krispies, Kashi, Corn Flakes et Apple Jacks, parmi beaucoup d'autres. Les produits de la société comprennent diverses marques de céréales commercialisées sous les noms de Kellogg's, Kashi et Bear Naked. Ses filiales comprennent 1906 Foreign Trading LLC et Kashi LLC.

Secteur Transformation des aliments