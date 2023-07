WLS Holdings Ltd est une société holding d'investissement dont l'activité principale est la fourniture d'échafaudages, d'aménagements et d'autres services auxiliaires pour la construction et les travaux de bâtiment. La société exerce ses activités dans quatre secteurs. Le segment des échafaudages, aménagements et autres services auxiliaires pour les travaux de construction et de bâtiment est principalement engagé dans la fourniture de services d'échafaudage, d'aménagement et d'autres services auxiliaires pour les travaux de construction et de bâtiment. Le segment fournit également des services d'aménagement et de plafonnage aux institutions commerciales et aux utilisateurs finaux de résidences de luxe. En outre, le secteur fournit des services d'installation et d'entretien de gondoles, de garde-corps et d'équipements d'accès. Le segment Money Lending Business fournit principalement des services de prêts à court et long terme. Le segment Securities Investment Business investit dans des titres cotés à Hong Kong. Le segment Assets Management Business fournit des services de gestion d'actifs.

Secteur Construction et ingénierie