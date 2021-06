Wm Morrison Supermarkets PLC : +30% après l'offre informelle de CD&R

Le titre du distributeur alimentaire britannique flambe de 30% à 236 GBp en début de matinée à la Bourse de Londres, après l'annonce d'une offre – non-sollicitée – du fonds Clayton, Dubilier & Rice, sur la base de 230 GBp par action. WM Morrison, aidé en cela par la banque d'affaires Rothschild & Co, a estimé que la proposition, qui valorise le groupe 5,5 Mds£, est trop faible.

CD&R a jusqu'au 17 juillet pour déposer une offre formelle. La loi britannique impose en effet 28 jours entre l'existence d'une sollicitation et sa confirmation. A défaut, le fonds d'investissement ne pourra plus déposer d'OPA durant six mois, sauf cas particulier (par exemple obtenir le soutien de l'entreprise visée).

WM Morrisons est le quatrième acteur du marché britannique après Tesco, J Sainsbury et Asda.

La distribution alimentaire cotée en Europe (Source Zonebourse)