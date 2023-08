WM Technology, Inc est un fournisseur d'infrastructures technologiques et logicielles pour l'industrie du cannabis. L'entreprise offre une plateforme pour les consommateurs. Elle construit des solutions logicielles pour faciliter l'apprentissage en s'associant à des experts en la matière pour fournir des informations détaillées sur la plante. Sa plateforme destinée aux consommateurs est disponible sur le Web et sur les applications Android et iOS. Elle fournit aux consommateurs des informations sur les produits du cannabis, y compris les commandes en ligne, les listes de détaillants et de marques locales, la découverte de produits et l'éducation des consommateurs sur le cannabis, son histoire, ses utilisations et son statut juridique. Elle fournit également une suite de logiciels en tant que service (SaaS) et de solutions de données pour l'industrie du cannabis. Sa gamme de produits comprend des solutions de point de vente, de logistique, de vente en gros et de commande qui permettent aux clients de faire évoluer leurs activités en fonction des réglementations applicables à l'industrie du cannabis.

Secteur Logiciels