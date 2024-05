WM Technology, Inc. exploite le marché du cannabis en ligne pour les consommateurs ainsi qu'un ensemble de solutions logicielles de commerce électronique et de conformité pour les entreprises de cannabis, qui sont vendues aux détaillants et aux marques sur les marchés du cannabis aux États-Unis et au Canada. Les activités de la société consistent principalement en sa place de marché axée sur le commerce (Weedmaps) et en sa suite entièrement intégrée de solutions logicielles en tant que service (SaaS) (Weedmaps for Business). La place de marché Weedmaps fournit aux consommateurs de cannabis des informations sur les détaillants et les marques de cannabis. En outre, la place de marché Weedmaps regroupe des données provenant de diverses sources, y compris des solutions de points de vente de détaillants, afin de permettre aux consommateurs de naviguer par souche, prix, cannabinoïdes et autres informations concernant les produits de cannabis disponibles localement, par le biais du site Web et des applications mobiles de l'entreprise. Son offre d'abonnement comprend WM Listings, WM Listings, WM Listings, WM Connectors et WM Insights.

Secteur Logiciels