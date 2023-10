WNS (Holdings) Limited est une société de gestion des processus d'entreprise (BPM) basée en Inde. Les segments de la société comprennent WNS Global BPM et WNS Auto Claims BPM. Le segment WNS Global BPM a ses centres de livraison en Australie, en Chine, au Costa Rica, en Inde, aux Philippines, en Pologne, en Roumanie, en Afrique du Sud, en Espagne, au Sri Lanka, en Turquie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le segment BPM WNS Auto Claims est une activité de gestion des sinistres automobiles, principalement basée au Royaume-Uni et faisant partie de l'unité commerciale d'assurance de la société. La société fournit des solutions BPM à des offres spécifiques à l'industrie, aux services d'expérience client, à la finance et à la comptabilité, aux ressources humaines, à l'approvisionnement, à la recherche et à l'analyse afin de réimaginer l'avenir numérique des entreprises. Les clients de la société se trouvent dans les secteurs du voyage, des services d'expédition et de logistique, des services publics, de la vente au détail et des produits de consommation, des services bancaires et financiers, du conseil et des services professionnels, des services d'assurance, des soins de santé et des sinistres automobiles.