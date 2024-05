Wolfspeed, Inc. est une société de semi-conducteurs spécialisée dans les technologies de carbure de silicium. La société fournit des solutions pour une consommation d'énergie efficace et un avenir durable. Ses familles de produits comprennent des matériaux en carbure de silicium et des dispositifs de puissance destinés à diverses applications telles que les véhicules électriques, la recharge rapide, les énergies renouvelables et le stockage. Ses produits comprennent des MOSFET discrets, des diodes Schottky discrètes, des MOSFET à matrice nue, des diodes Schottky à matrice nue, des modules de puissance, des cartes de pilotage de grille, des kits d'évaluation, des conceptions de référence et des produits matériels. L'usine de fabrication de carbure de silicium de la société est située à Marcy, dans l'État de New York.