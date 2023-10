Wolfspeed, Inc. est un développeur de semi-conducteurs à large bande interdite, qui se concentre sur les matériaux et les dispositifs en carbure de silicium et en nitrure de gallium (GaN) pour les applications de puissance et de radiofréquence (RF). Ses familles de produits comprennent des matériaux en carbure de silicium et en GaN, des dispositifs de puissance et des dispositifs RF destinés à diverses applications telles que les véhicules électriques, la charge rapide, la 5G, les énergies renouvelables et le stockage, ainsi que l'aérospatiale et la défense. Ses produits en carbure de silicium se composent de plaquettes de carbure de silicium nues, de plaquettes épitaxiées et de couches épitaxiées de GaN sur des plaquettes de carbure de silicium. Ses produits de puissance comprennent des diodes Schottky en carbure de silicium, des transistors à effet de champ à semi-conducteur à oxyde métallique (MOSFET) et des modules de puissance. Les dispositifs RF comprennent des matrices à base de GaN, des transistors à haute mobilité électronique (HEMT), des circuits intégrés monolithiques hyperfréquences (MMIC) et des transistors de puissance à MOSFET à diffusion latérale (LDMOS) pour les infrastructures de télécommunications, les applications militaires et d'autres applications commerciales.