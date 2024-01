Le fabricant de puces Wolfspeed a prévu un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le troisième trimestre mercredi, le ralentissement de la croissance des ventes de véhicules électriques ayant affecté la demande de semi-conducteurs utilisés dans ces véhicules, ce qui a entraîné une baisse de 2 % de ses actions dans les échanges prolongés.

Wolfspeed est un fournisseur clé de puces spécialisées et de dispositifs d'alimentation pour les véhicules électriques, un segment qui fait face à des problèmes de demande.

La baisse des subventions, l'augmentation des coûts d'emprunt et la faiblesse des consommateurs ont pesé sur la demande des entreprises de véhicules électriques, la croissance des ventes mondiales devant tomber cette année à 27,1 %, contre 29 % en 2023, selon Canalys.

Wolfspeed a déclaré qu'il s'attendait à ce que le chiffre d'affaires des activités poursuivies au troisième trimestre se situe entre 185 et 215 millions de dollars. Les analystes s'attendaient en moyenne à 224 millions de dollars, selon les données de LSEG.

Au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 décembre, la perte nette des activités poursuivies s'est creusée pour atteindre 126,2 millions de dollars, contre 72,1 millions de dollars un an plus tôt, et comprenait un coût de sous-utilisation de 35,6 millions de dollars lié à Mohawk Valley Fab dans l'État de New York.

L'usine, qui a commencé à produire des revenus à la fin de l'exercice 2023 de l'entreprise, a contribué à hauteur de 12 millions de dollars de revenus au dernier trimestre, triplant en séquentiel.

Hors éléments, la société a perdu 55 cents par action au deuxième trimestre, contre des estimations de 66 cents.

Wolfspeed, basée à Durham, en Caroline du Nord, fabrique des puces en carbure de silicium (SiC) et des solutions d'alimentation.

Les semi-conducteurs SiC peuvent fonctionner à des tensions, des températures et des fréquences beaucoup plus élevées que les semi-conducteurs traditionnels à base de silicium, ce qui les rend adaptés à des secteurs tels que les véhicules électriques, les télécommunications et l'énergie.

Au cours du trimestre de référence, le chiffre d'affaires net a augmenté de près de 20 % pour atteindre 208,4 millions de dollars, alors que les estimations étaient de 206,4 millions de dollars.