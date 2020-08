Wolters Kluwer : Berenberg n'est plus acheteur

24/08/2020 | 10:24

Berenberg a annoncé lundi avoir ramené sa recommandation sur le titre Wolters Kluwer de 'achat' à 'conserver', jugeant la valorisation de l'éditeur professionnel néerlandais 'adéquate' aux niveaux actuels.



'Avec un PER 2021 de 22.6x et un rendement du free cash flow de 4,4%, nous considérons que la valorisation de Wolters Kluwer est désormais juste, après un rally de 27% depuis notre relèvement de recommandation datant du mois de mars', justifie le courtier allemand dans une note.



Le broker fait valoir que le titre s'échange aujourd'hui sur la base d'une prime par rapport aux autres spécialistes des médias, y compris son principal concurrent RELX, une avance qu'il juge méritée compte tenu de la qualité des actifs du groupe et de ses solides marges bénéficiaires.



'Cependant, avec une croissance appelée à ralentir au second semestre puis en 2021, nous ne voyons aucun motif supplémentaire pour nous montrer acheteurs aux niveaux actuels', conclut Berenberg.



Son objectif de cours reste de 69 euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.