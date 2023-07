Wolters Kluwer a annoncé qu'Aisin Corporation a adopté CCH Tagetik comme solution de gestion de la performance d'entreprise (CPM). Aisin entreprend actuellement un projet de réforme de la transformation numérique (DX) de la gestion des affaires de son groupe, dans le but d'améliorer considérablement les opérations commerciales. Le projet des opérations administratives marque les efforts stratégiques d'AISIN pour : répondre à l'axe global de gestion des bénéfices ; gérer la réalisation des plans d'action liés à la gestion des bénéfices ; et gérer de manière centralisée la planification budgétaire sur un an et sur trois ans.

AISIN a sélectionné CCH Tagetik comme solution CPM pour soutenir sa transformation numérique et a choisi ISID pour diriger la mise en œuvre de CCH Tagetik. CCH Tagetik, qui fait partie de la division Wolters Kluwer Corporate Performance & ESG (CP & ESG), est une solution CPM unique intégrant les données essentielles de gestion de la performance de l'entreprise avec des solutions leaders du marché, allant de l'analyse au reporting. Système flexible et évolutif, CCH Tagetik a la capacité de relier les informations financières aux données départementales, ainsi que la capacité de contrôler et d'analyser de manière centralisée des données complexes de gestion de la performance, ont été reconnues comme des capacités conformes aux exigences d'Aisin.

ISID a été reconnue pour sa grande expérience en matière de mise en œuvre et ses capacités techniques de haute qualité. AISIN est un utilisateur de la solution de comptabilité consolidée et intégrée au groupe développée et fournie par ISID, et la fiabilité cultivée grâce à l'assistance à la mise en œuvre d'ISID a également été très bien évaluée. En utilisant CCH Tagetik, ISID améliorera l'utilité et la qualité de la gestion de la performance de l'entreprise.