The New England Journal of Medicine et le NEJM Group s'associent à Wolters Kluwer pour élargir la portée internationale des revues de premier plan

Wolters Kluwer Health sera le distributeur digital exclusif des abonnements aux revues The New England Journal of Medicine, NEJM Evidence, NEJM Catalyst et NEJM Journal Watch, auprès des institutions médicales et de recherche du monde entier

Wolters Kluwer Health et NEJM Group ont conclu un partenariat exclusif afin de permettre à un plus grand nombre de chercheurs et de cliniciens du monde entier d'accéder à la famille sans cesse croissante des revues du NEJM Group. Fort de plusieurs années de collaboration, ce partenariat élargi permet aux revues du NEJM Group de bénéficier d'une croissance mondiale soutenue grâce à la plateforme de recherche médicale Ovid® de Wolters Kluwer. Les publications comprises actuellement sont les suivantes : New England Journal of Medicine, NEJM Evidence, NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery, NEJM Journal Watch, the NEJM Archive, et les futures revues du NEJM Group.

Une distribution inégalée, essentielle d'une portée internationale

« La mission du NEJM Group est de faire progresser les connaissances médicales, de la recherche aux soins aux patients, en tissant des liens entre les développements de la science clinique et la pratique clinique afin d'améliorer la qualité des services de santé et des résultats pour les patients dans le monde entier », déclare David Sampson, vice-président du NEJM Group. « La présence internationale de Wolters Kluwer en matière de ventes et de marketing crée des opportunités supplémentaires qui permettent d'élargir la portée de notre contenu en offrant le portefeuille de produits du NEJM Group aux institutions du monde entier ».

Grâce à ce partenariat, les abonnés institutionnels en ligne aux revues du NEJM Group pourront accéder au contenu de leurs abonnements à la fois sur les sites du NEJM Group et sur la plateforme de recherche médicale Ovid®. Chapeautant plus de 150 éditeurs et plus de 100 domaines de spécialisation, Ovid est un logiciel de recherche puissant et unique qui aide les chercheurs, les bibliothécaires, les cliniciens et d'autres professionnels de santé à accéder à des informations médicales pertinentes et opportunes leur permettant de prendre des décisions primordiales qui amélioreront les soins aux patients, renforceront la recherche en cours et stimuleront de nouvelles découvertes. Avec l'ajout de titres au NEJM Group, les utilisateurs d'Ovid pourront rechercher et accéder aux meilleures recherches et informations se trouvant au croisement de la science biomédicale et de la pratique clinique, ce qui contribuera à améliorer les soins aux patients et les résultats cliniques.

« The New England Journal of Medicine est l'une des revues médicales les plus respectées et les plus influentes au monde, forte d'un riche passé et l'une des revues les plus citées », affirme Vikram Savkar, vice-président senior et directeur général, Medicine Segment, Health Learning, Research & Practice chez Wolters Kluwer. « L'exploitation de la technologie de recherche d'Ovid, leader sur le marché, ainsi que la portée internationale de Wolters Kluwer en matière de vente et de marketing, permettront d'augmenter l'accès aux revues et aux archives du NEJM Group dans le monde entier. Le rapprochement du NEJM Group et de Wolters Kluwer crée une puissance mondiale de recherche pour les cliniciens qui attendent des réponses à leurs questions sur les soins et pour les chercheurs qui travaillent sur une prochaine grande découverte ».

Ce partenariat s'appuie sur une base solide, renforcée au cours de nombreuses années de collaboration et sur une vision commune de l'avenir des soins de santé. Le NEJM Group et Wolters Kluwer appliquent tous deux les normes les plus élevées en matière de conservation et d'examen par les pairs, et tous deux soutiennent un meilleur accès aux données et à la recherche dans le monde entier. Le contenu du NEJM Group sur des sujets d'importance pour la santé publique, tels que la Covid-19, continuera d'être disponible gratuitement.

Les publications du NEJM Group qui seront distribuées aux institutions via Wolters Kluwer comprennent les suivantes :

The New England Journal of Medicine , reconnue comme la principale revue médicale au monde, qui fournit aux médecins, aux éducateurs, aux chercheurs et à la communauté médicale mondiale, des recherches de grande qualité, évaluées par des pairs, ainsi qu'un contenu clinique interactif.

, reconnue comme la principale revue médicale au monde, qui fournit aux médecins, aux éducateurs, aux chercheurs et à la communauté médicale mondiale, des recherches de grande qualité, évaluées par des pairs, ainsi qu'un contenu clinique interactif. NEJM Evidence , qui présente des recherches inédites innovantes et des idées nouvelles et audacieuses en matière de conception d'essais cliniques et de prise de décision clinique.

, qui présente des recherches inédites innovantes et des idées nouvelles et audacieuses en matière de conception d'essais cliniques et de prise de décision clinique. NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery , une revue évaluée par des pairs, spécialisée dans les dernières innovations, les grandes idées et les solutions pratiques pour la transformation de la prestation des soins de santé.

, une revue évaluée par des pairs, spécialisée dans les dernières innovations, les grandes idées et les solutions pratiques pour la transformation de la prestation des soins de santé. NEJM Journal Watch, qui aide les cliniciens à comprendre efficacement les développements médicaux dans le but d'améliorer les soins aux patients et de favoriser le développement professionnel.



En raison de cet accord de distribution, Wolters Kluwer Health Learning, Research & Practice comptabilisera les revenus en matière d'abonnement digital du NEJM Group et les coûts associés. L'accord a un impact positif mais non significatif sur les résultats consolidés du groupe Wolters Kluwer.

À propos de Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (WKL) est un chef de file mondial des informations professionnelles, des solutions logicielles, et des services aux médecins, infirmiers, comptables, avocats et aux secteurs de la fiscalité, des finances, des audits, des risques, de la conformité et de la réglementation. Nous aidons nos clients à prendre des décisions cruciales au quotidien en fournissant des solutions d'expertise associant une connaissance approfondie de chaque discipline à des technologies et services de pointe.

Wolters Kluwer a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros. Le groupe sert des clients dans plus de 180 pays, a des activités dans plus de 40 pays et emploie environ 20 000 personnes dans le monde. L'entreprise a son siège social à Alphen aan den Rijn, aux Pays-Bas.

Wolters Kluwer Health fournit des technologies cliniques fiables et des solutions fondées sur des données probantes qui permettent aux cliniciens, aux patients, aux chercheurs et aux étudiants de prendre des décisions efficaces et d'obtenir des résultats dans le domaine des soins de santé. Nous apportons notre soutien à l'efficacité clinique, à l'apprentissage et la recherche, à la surveillance clinique et à la conformité, ainsi qu'aux solutions de données. Pour de plus amples informations sur nos solutions, visitez le site https://www.wolterskluwer.com/en/health et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter à l'adresse @WKHealth.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.wolterskluwer.com, suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn, et YouTube.

