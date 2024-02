Wolters Kluwer est spécialisé dans l'édition de livres, d'ouvrages, de revues, de presse, de logiciels et de contenus numériques. Le CA par marché se répartit comme suit : - comptabilité et fiscalité (32,2%) : marques A3 Software, ADDISON, ATX, CCH, CCH AnswerConnect, CCH Axcess, CCH Axcess iQ, CCH Axcess Validate, CCH Axcess Workflow, CCH iFirm, CCH Integrator, CCH OneClick, CCH PinPoint, CCH ProSystem fx, CCH Tagetik, Genya, PFX Engagement, TeamMate et Twinfield ; - santé (26,6%) : AudioDigest, Emmi, Health Language, Lexicomp, Lippincott, Medi-Span, Ovid, POC Advisor, Sentri7, Simplifi 797, SoleSource, UpToDate et UpToDate Advanced ; - gouvernance, gestion des risques et conformité (24,4%) : BizFilings, CASH Suite, ComplianceOne, CT Corporation, eOriginal, Expere, GainsKeeper, LegalVIEW BillAnalyzer, Lien Solutions, OneSumX, Passport, TSoftPlus et TyMetrix 360° ; - juridique et réglementaire (16,8%) : CaseWorx, CGE, Enablon, InView, Iter, Jogtár, Jura, Kleos, Legal Intelligence, Legal Monitoring, Legisway, LEX, Navigator, NotaioNext, ONE, Progman, RBSource, Schulinck, Simpledo, VitalLaw et Wolters Kluwer Online. Les contenus du groupe sont commercialisés sous forme de publications papier, de flux électroniques et de CD-Roms. La répartition géographique du CA est la suivante : Pays Bas (3,7%), Europe (24,9%), Amérique du Nord (63,7%), Asie-Pacifique (6,1%) et autres (1,6%).