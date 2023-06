Wolters Kluwer : acquisition aux USA dans l'IA pour la santé

Wolters Kluwer a annoncé mercredi soir avoir conclu l'acquisition d'Invistics, un concepteur de logiciels américain spécialisé dans la surveillance du détournement de médicaments et du contrôle des substances réglementées.



La principale solution d'Invistics, Flowlytics, utilise l'intelligence artificielle (IA) afin de permettre de détecter les détournements illicites de médicaments dans les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire.



Une étude estime qu'entre 10% et 15% des professionnels de santé feront un jour un usage abusif de drogues ou d'alcool, entraînant un coût de quelque 70 milliards de dollars par an pour le système de santé américain.



Créé en 1999 à Atlanta, Invistics est appelé à rejoindre la division de surveillance, de conformité et de donnée cliniques de l'éditeur néerlandais.



