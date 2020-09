Wolters Kluwer : cession de la solution ComplyTrack

09/09/2020 | 10:10

Wolters Kluwer Legal & Regulatory annonce un accord ferme pour la cession de ComplyTrack, sa solution de conformité et de risque réglementaire dans le domaine de la santé, à symplr, un fournisseur de solutions cloud pour hôpitaux et autres centres de soins.



L'éditeur néerlandais spécialisé dans l'information professionnelle précise que l'activité cédée représente environ 50 employés à temps plein. La transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, devrait être finalisée avant la fin de l'année.



